В Казахстані зроблять БТР-амфібію на базі сінгапурської Terrex

Компанія Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) розпочала співпрацю з відомою Сінгапурською компанією ST Engineering для створення потужностей для виробництва нової багатоцільової броньованої машини-амфібії 8×8. Це буде перший виробничий підрозділ з випуску сучасної бронетанкової техніки за часів незалежності Казахстану.

Угода включає інженерно-технічну підтримку проєктування та виробництва автомобіля. Про це повідомляють провідні спеціалізовані ресурси, в т.ч. і The Defense Post.

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Платформа базуватиметься на бойовій машині піхоти Terrex, що пройшла випробування у польових умовах. Її виробництво почнеться з 2025 року.

В короткій інформації не повідомляється модель, але в Сінгапурській промисловій програмі є лише один восьмиколісний транспортер – Terrex AV81/Terrex ICV. Збройні сили Сінгапуру налічують у своєму парку 1350 бронетранспортерів Terrex у версії транспортера, КШМ, ПАРМ, мобільного міномета, медичного евакуатора.

Казахстан взяту за основу версію не уточнив, але в першу чергу це може бути транспортер, а вже потім КШМ чи щось інше. Фото: wikipedia.org

Силова установка Terrex складається з дизельного турбонаддувного двигуна Caterpillar C9 потужністю 400 к.с., що працює в парі з повністю автоматичною трансмісією Allison MD4560P. Силовий агрегат забезпечує максимальну швидкість 120 км/год.

Оскільки тут незалежна система підвіска, то хід 13,5-тонної машини плавний і комфортний для особового складу навіть по нерівній місцевості. Тут два основні варіанти комплектації екіпажів: 2 + 12 солдатів у версії БТР та 3 + 8 з баштою на 2 людини.

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Співпраця Казахстану і Сінгапура має на меті об’єднати сильні сторони компаній, щоб запропонувати дієве рішення для модернізації бронетанкового парку Збройних Сил Казахстану.

"Виробничі можливості KPE становлять 500 одиниць різних типів бронетехніки на рік. Підприємство має великий досвід у глибокій локалізації, наукових дослідженнях та експлуатації бронетехніки в унікальних географічних умовах Казахстану і тепер разом із ST Engineering це дозволить нам повністю задовольнити потреби Збройних Сил Республіки Казахстан в автомобілях-амфібіях 8×8", – уточнив Голова Наглядової Ради Казахстану Paramount Engineering Айбек Барисов.

Подробиці не озвучуються, але базова версія озброєна дистанційно керованим 40-мм автоматичним гранатометом і спареним з ним 7,62-мм кулеметом. Як альтернатива він може бути оснащений дистанційно керованим 12,7-мм кулеметом, 30-мм гарматою.

Максимальний рівень кругового захисту - від бронебійних снарядів калібру 14,5 мм. Машина має подвійний V-подібний корпус, який відбиває мінні вибухи від машини. Terrex може витримати вибух під корпусом до 12 кг тротилу, і машина продовжує рухатися.

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Інтегрована система камер кругового огляду забезпечить моніторинг ситуації навколо бронемашини вдень і вночі. Крім того, цифрова архітектура платформи дозволяє інтегрувати додаткові технологічні можливості, такі як навігаційна система транспортного засобу, система управління боєм, керування живленням і найсучасніші системи передачі даних і зв’язку.