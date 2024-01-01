Каждый третий коммерческий и каждый четвертый легковой автомобиль имеют дефекты света

В течение октября почти четыре миллиона автомобилей заехали на стенды автосалонов, мастерских, испытательных организаций для проверки приборов освещения. Однако покинуть зону тестов без замечаний удалось не каждой машине.

Как свидетельствует VerkehrsRundschau со ссылкой на статистические данные Центральной ассоциации автомобильной торговли Германии (ZDK) и Немецкого контроля за дорожным движением (DVW), исправных приборов было лишь две трети. Остальной коммерческий транспорт имел в фарах существенные отклонения от нормы.

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В нынешнем сезоне 33,1 процента (в прошлом году 33,6 %) коммерческих автомобилей имели дефекты освещения, а среди легковых автомобилей каждый четвертый не прошел тест – 25,3 % (в прошлом году 27,4 %).

"Того факта, что треть коммерческих транспортных средств и четверть автомобилей все еще ездят на наших дорогах с неисправным освещением, можно избежать. Риск безопасности в темное время года неоправданно возрастает. Поэтому всех водителей призывают регулярно проверять освещение своего транспортного средства, особенно сейчас осенью и зимой, и немедленно устранять неисправности. Текущая статистика неисправностей показывает, насколько важно светлые времена современных систем освещения остаются", – сказал президент ZDK Арне Йосвиг.

Ежегодно дизайн наклейки теста на освещение, цвет и изображение меняется. Презентация новой наклейки успешного испытания света 2024 года состоялась в последний день июля. Коллаж: Авто24

Здесь интересно распределение основных неисправностей и отклонений. Как показывает анализ, в 22,9% коммерческих автомобилей были дефекты головных фар (в прошлом году 28%). Фары, что были установлены слишком высоко и создавали эффект ослепления встречного транспорта, обнаружены в 14,9% проверенных коммерческих транспортных средств (предыдущий год - 12,4%).

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"Треть коммерческих транспортных средств с неисправным освещением вызывает тревогу и ее можно предотвратить. Таким образом, световой тест остается незаменимым инструментом для обеспечения безопасности. на наших дорогах – особенно в темное время года, когда регулярные проверки освещения транспортных средств являются решающими", – добавляет президент немецкой организации Traffic Watch Кирстен Люманн.

Уменьшение видимости из-за слишком низкой настройки наблюдалось в 6,9% (предыдущий год 10,8%). Задние фонари 19,5% коммерческих транспортных средств не работали полностью (в прошлом году 11,5%).

Проверка света является дополнительным предложением для водителей, но ею стараются не пренебрегать – при имеющейся наклейке на лобовом стекле полиция заворачивать на проверку не будет. Фото: Opel

У легковых автомобилей неисправными были 16,8% фар (в прошлом году 18,7%). Доля со слишком высоко установленными фарами составила 8,2% (в прошлом году 8,5%).

Фары, установленные слишком низко, со слишком коротким радиусом действия и ограниченным освещением дороги обнаружены в 7,4% случаев (предыдущий год 7,7%). Что касается заднего освещения, то 7,8% автомобилей имели дефекты (предыдущий год: 10,2%).

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Во всех автосалонах, участвующих в программе, специалисты по освещению бесплатно проверяют полную функциональность освещения автомобиля и выдают наклейки, но при несоответствии работы по устранению проблем выполняются за деньги – это уже платная услуга.

Напомним, световой тест в Германии существует с 1956 года. Его совместно организовали упомянутые выше ZDK и DVW. Тестирование проходит под патронатом федерального министерства транспорта.