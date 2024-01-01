Кожен третій комерційний і кожен четвертий легковий автомобілі мають дефекти світла

Протягом жовтня майже чотири мільйони автомобілів заїхали на стенди автосалонів, майстерень, випробувальних організацій для перевірки приладів освітлення. Однак покинути зону тестів без зауважень вдалося не кожній машині.

Як засвідчує VerkehrsRundschau з посиланням на статистичні дані Центральної асоціації автомобільної торгівлі Німеччини (ZDK) і Німецького контролю за дорожнім рухом (DVW), справних приладів було лише дві третини. Решта комерційного транспорту мала в фарах суттєві відхилення від норми.

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У нинішньому сезоні 33,1 відсотка (торік 33,6 %) комерційних автомобілів мали дефекти освітлення, а серед легкових автомобілів кожен четвертий не пройшов тест – 25,3 % (торік 27,4 %).

"Того факту, що третина комерційних транспортних засобів і чверть автомобілів все ще їздять на наших дорогах з несправним освітленням, можна уникнути. Ризик безпеці в темну пору року невиправдано зростає. Тому всіх водіїв закликають регулярно перевіряти освітлення свого транспортного засобу, особливо зараз восени та взимку, і негайно усувати несправності. Поточна статистика несправностей показує, наскільки важливо світло часи сучасних систем освітлення залишаються", – сказав президент ZDK Арне Йосвіг.

Щороку дизайн наклейки тесту на освітлення, колір та зображення змінюється. Презентація нової наклейки успішного випробування світла 2024 року відбулася в останній день липня. Колаж: Авто24

Тут цікавим є розподіл основних несправностей та відхилень. Як показує аналіз, у 22,9% комерційних автомобілів були дефекти головних фар (торік 28%). Фари, що були встановлені надто високо та створювали ефект засліплення зустрічного транспорту, виявлені у 14,9% перевірених комерційних транспортних засобів (попередній рік - 12,4%).

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"Третина комерційних транспортних засобів з несправним освітленням викликає тривогу та її можна запобігти. Таким чином, світловий тест залишається незамінним інструментом для забезпечення безпеки. на наших дорогах – особливо в темну пору року, коли регулярні перевірки освітлення транспортних засобів є вирішальними", – додає президент німецької організації Traffic Watch Кірстен Люманн.

Зменшення видимості через занадто низьке налаштування спостерігалося в 6,9% (попередній рік 10,8%). Задні ліхтарі 19,5% комерційних транспортних засобів не працювали повністю (торік 11,5%).

Перевірка світла є додатковою пропозицією для водіїв, але нею намагаються не нехтувати – за наявної наліпки на лобовому склі поліція завертати на перевірку не буде. Фото: Opel

У легкових автомобілів несправними були 16,8% фар (торік 18,7%). Частка із занадто високо встановленими фарами склала 8,2% (торік 8,5%).

Фари, що встановлені занадто низько, із занадто коротким радіусом дії та обмеженим освітленням дороги виявлені в 7,4% випадків (попередній рік 7,7%). Що стосується заднього освітлення, то 7,8% автомобілів мали дефекти (попередній рік: 10,2%).

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У всіх автосалонах, що беруть участь у програмі, спеціалісти з освітлення безплатно перевіряють повну функціональність освітлення автомобіля й видають наліпки, але при невідповідності роботи з усунення проблем виконуються за гроші – це вже платна послуга.

Нагадаємо, світловий тест у Німеччині існує з 1956 року. Його спільно організували згадані вище ZDK і DVW. Тестування проходить під патронатом федерального міністерства транспорту.