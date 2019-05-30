Немецкие правоохранители изъяли бумажные и цифровые документы в зданиях Porsche в Цуффенхаузене, а также обыскали офисы налоговых и финансовых консультантов.

Возглавил список фигурантов CEO компании Porsche Оливер Блум, которого, вместе с другими топ-менеджерами прокуратура обвиняет в незаконном обогащении путем использования должностных обязанностей.

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Десять прокуроров и 176 полицейских и налоговых инспекторов провели рейд в Баден-Вюртемберге, обыски в штаб-квартире Porsche, офисах в Вайсахе и Штутгарте, а также домах сотрудников компании в Пфорцхайме и Карлсруэ.

По сообщениям немецких СМИ по крайней мере шести топ-менеджерам Porsche могут быть выдвинуты обвинения в злоупотреблении доверием, поскольку конфиденциальная информация из налоговых органов была передана финансовому консультанту Porsche для получения льгот, чему мог способствовать подкупленный аудитор.

Еще одним поводом для внимания прокуратуры послужила непропорционально высокая компенсация, выплаченная члену производственного совета. Представители Porsche сообщили общественности о том, что они всячески сотрудничают с властью, способствуя расследованию.

Проверка никак не связана с дизельгейтом, поскольку в начале мая компания согласилась выплатить штраф в размере 535 млн евро и не подавала апелляцию, тем самым положив конец расследование в этом отношении. От дизельных двигателей Porsche полностью отказалась в сентябре 2018 года.



Фото: Оливер Блум / Автостат

В случае, если подозрения в отношении гендиректора компании Оливера Блума и других руководящих менеджеров подтвердятся, по немецким законам им грозит до 10 лет заключения.

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