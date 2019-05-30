Німецькі правоохоронці вилучили паперові й цифрові документи в будівлях Porsche у Цуффенхаузені, а також обшукали офіси податкових і фінансових консультантів.

Очолив список фігурантів CEO компанії Porsche Олівер Блум, якого, разом з іншими топ-менеджерами прокуратура звинувачує у незаконному збагаченні шляхом використання посадових обов’язків.

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Десять прокурорів та 176 поліцейських і податкових інспекторів провели рейд в Баден-Вюртемберзі, обшуки у штаб-квартирі Porsche, офісах у Вайсаху і Штутгарті, а також будинках співробітників компанії в Пфорцхаймі та Карлсруе.

За повідомленнями німецьких ЗМІ принаймні шести топ-менеджерам Porsche можуть бути висунуті звинувачення в зловживанні довірою, оскільки конфіденційна інформація з податкових органів була передана фінансовому консультанту Porsche для отримання пільг, чому міг сприяти підкуплений аудитор.

Ще одним приводом для уваги прокуратури послужила непропорційно висока компенсація, виплачена члену виробничої ради. Представники Porsche повідомили громадськість про те, що вони всіляко співпрацюють з владою, сприяючи розслідуванню.

Перевірка ніяк не пов’язана з дизельгейтом, оскільки на початку травня компанія погодилась виплатити штраф у розмірі 535 млн євро і не подавала апеляцію, тим самим поклавши край розслідування у цьому відношенні. Від дизельних двигунів Porsche повністю відмовилась у вересні 2018 року.



Фото: Олівер Блум / Автостат

У випадку, якщо підозри у відношенні гендиректора компанії Олівера Блума та інших керівних менеджерів підтвердяться, за німецькими законами їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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