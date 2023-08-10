Журналисты заметили, что дизайн седана KІА K3 похож на шведский Polestar.

Разработчики будто намекают на то, что "автомобили начального уровня могут перенимать опыт транспортных средств высшей категории". Хотя баллов за оригинальность К3 не получит, дизайн Opposites United и силуэт в стиле фастбек впечатляет.

Бросается в глаза изящная решетка Tiger Nose в окружении поворотных фар, переходящих в стильные дневные ходовые огни, и пластиковое покрытие обтекаемого кузова.

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Резкое лобовое стекло переходит в наклонную крышу. Обращают на себя внимание интегрированный задний спойлер и задние фонари, соединенные освещенной полосой.

Для поклонников более спортивного внешнего вида лучше подойдет K3 GT-Line с более агрессивным передним бампером, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и двумя выхлопными наконечниками.

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K3 имеет длину 4545 мм, ширину 1765 мм и высоту 1475 мм, а колесная база составляет 2670 мм. Багажник может иметь внутренний объем до 544 литров.

Стильный дизайн в салоне начинается с двухспицевого руля и цифровой приборной панели с 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой с Android Auto и Apple CarPlay. Здесь также двухзонная автоматическая система климат-контроля, окружающая система с 64 цветами, задние вентиляционные отверстия и порты для зарядки USB-C спереди и сзади.

2024 Kia K3 дебютирует – доступный седан с внешностью, похожей на Polestar. Фото: KIA

K3 будет предлагаться с набором систем помощи водителю, включая системы поддержки полосы движения, предотвращение столкновений спереди, в слепых зонах, а также с задним перекрестным транспортом. Также будут стандартные средства безопасности из шести подушек безопасности, электронный контроль стойкости и ABS тормоза.

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В технологическом процессе на спецзаводе в Нуэво-Леоне, Мексика, где будет выпускаться новичок, уже прописаны три варианта двигателя с шестиступенчатой коробкой передач. В моторной нише стоит 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 121 л.с. (90 кВт/123 л.с.). Он может работать в паре с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для любителей более быстрой езды приготовили более мощный K3 GT-Line, под капотом которого стоит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 150 л.с. (112 кВт/152 л.с.). Он подключен к шестиступенчатой автоматической коробке передач с подрулевыми переключателями.

В салоне самая простота, но с цифровой инновацией. Фото: KIA

Что касается третьего двигателя, то KIA еще окончательно не определилась, вероятно это может быть модель "ориентированная на экспорт" с 1,4-литровым силовым агрегатом. Однако каких-либо конкретных намеков или географии рынка головной офис производителя подробностей не давал.

Вообще многие детали новичка менеджеры не разглашают, но намекнули, что "система подвески была переработана, чтобы обеспечить отличный баланс между комфортом и контролем".

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"Кореец" K3 в 2024 году будут продавать на "избранных рынках", начиная с четвертого квартала. Однако ценник и "подробности о датах запуска и спецификации модели" будут объявлены для каждой страны впоследствии.