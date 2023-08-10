Журналісти помітили, що дизайн седана Kia K3 схожий на шведський Polestar.

Розробники наче натякають на те, що "автомобілі початкового рівня можуть переймати досвід, транспортних засобів вищої категорії". І хоча балів за оригінальність К3 не отримає, дизайн Opposites United і силует у стилі фастбек вражає.

Кидається у вічі витончена решітка Tiger Nose в оточенні поворотних фар, що переходять у стильні денні ходові вогні, і пластикове покриття обтічного кузова.

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Різке лобове скло переходить у похилий дах. Привертають увагу інтегрований задній спойлер і задні ліхтарі, з’єднані освітленою смугою.

Для прихильників більш спортивного зовнішнього вигляду краще підійде K3 GT-Line з більш агресивним переднім бампером, 17-дюймовими легкосплавними дисками і двома вихлопними наконечниками.

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K3 має довжину 4545 мм, ширину 1765 мм і висоту 1475 мм, а колісна база становить 2670 мм. Багажник тут може мати внутрішній об’єм до 544 літрів.

Стильний дизайн в салоні починається з двоспицевого керма і цифрової панелі приладів з 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою з Android Auto та Apple CarPlay. Тут також двозонна автоматична система клімат-контролю, система навколишнього освітлення з 64 кольорами, задні вентиляційні отвори та порти для зарядки USB-C спереду та ззаду.

2024 Kia ​​K3 дебютує – доступний седан із зовнішністю, схожою на Polestar. Фото: KІА

K3 буде пропонуватися з набором систем допомоги водієві, включаючи системи підтримки смуги руху, запобігання зіткненням спереду, у сліпих зонах, а також із заднім перехресним транспортом. Також будуть стандартні засоби безпеки з шести подушок безпеки, електронний контроль стійкості та гальма ABS.

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В технологічному процесі на спецзаводі у Нуево-Леоні, Мексика, де буде випускатися новачок, вже прописані три варіанти двигуна з шестиступінчастю коробкою передач. В моторній ніші стоїть 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужність 121 к.с. (90 кВт / 123 к.с.). Він може працювати в парі з шестиступінчастою механічною або шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Для любителів швидшої їзди приготували більш потужний K3 GT-Line, під капотом якого стоїть 2,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 150 к.с. (112 кВт / 152 к.с.). Він підключений до шестиступінчастої автоматичної коробки передач з підкермовими перемикачами.

В салоні сама простота, але з цифровою інновацією. Фото: KІА

Щодо третього двигуна, то тут KIA ще остаточно не визначилася, ймовірно це може бути модель «орієнтована на експорт» з 1,4-літровим силовим агрегатом. Однак якихось конкретних натяків чи географії ринку головний офіс виробника подробиць не давав.

Взагалі багато деталей новачка менеджери не розголошують, але натякнули, що "систему підвіски було перероблено, щоб забезпечити чудовий баланс між комфортом і контролем".

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«Кореєць» K3 2024 року продаватимуть на "обраних ринках", починаючи з четвертого кварталу. Однак цінник та "подробиці щодо дат запуску та специфікації моделі" будуть оголошені для кожної країни згодом.