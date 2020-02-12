Часть интерьера, если точнее. Новый кроссовер полностью раскроется в начале следующего месяца в Женеве.

До официальной премьеры четвертого поколения Kia Sorento 2021 осталось три недели, а чтобы подогреть интерес публики, южнокорейская марка обнародовала несколько новых изображений кроссовера. А корейские СМИ раскрыли и некоторую информацию о моторах.

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Если вы еще не видели новый Sorento на шпионских фото, то эта порция изображений от самого автопроизводителя покажет почти все, что будет у популярного кроссовера. Изменения существенные, как снаружи, так и внутри.

Массивный рычаг КПП, как и ожидалось, уступил место компактному поворотному переключателю, рядом с которым можно разглядеть еще одну “шайбу” меньших размеров – скорее всего, она будет отвечать за выбор режимов движения. Также на тизерных изображениях салона кнопки обогрева и вентиляции кресел, электрического “ручника” и системы “старт-стоп”.

Фото: тизеры Kia Sorento 2021 четвертого поколения / Kia

По информации портала Korean Car Blog, новый Sorento получит три обычных ДВС и гибридную силовую установку. Бензиновые моторы будут представлены уже знакомыми 2,5-литровым атмосферным мотором и 1,6-литровым турбоагрегатом, а дизель будет совершенно новый – 2,2-литровый. Последний будет сочетаться с 8-ступенчатым “роботом”, тогда как бензиновые моторы будут с 6-позиционными МКП и АКП. Полноприводная трансмиссия будет предлагаться, как дополнительная опция. Гибридная силовая установка будет базироваться на 1,6-литровом турбомоторе.

Kia планирует представить свою новинку 3 марта на специальном мероприятии, а публичный дебют для Sorento состоится на Женевском автосалоне несколькими днями позже.

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