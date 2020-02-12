Частину інтер'єру, якщо точніше. Новий кросовер повністю розкриється на початку наступного місяця у Женеві.

До офіційної прем’єри четвертого покоління Kia Sorento 2021 залишились три тижні, а щоб підігріти цікавість публіки, південнокорейська марка оприлюднила кілька нових зображень кросовера. А корейські ЗМІ розкрили і деяку інформацію про мотори.

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Якщо ви ще не бачили новий Sorento на шпигунських фото, то ця порція зображень від самого автовиробника покаже майже все, що буде у популярного кросовера. Зміни суттєві, як зовні, так і всередині.

Масивний важіль КПП, як і очікувалося, поступився місцем компактному поворотному перемикачу, поруч з яким можна розгледіти ще одну “шайбу” менших розмірів – скоріш за все, вона відповідатиме за вибір режимів руху. Також на тізерних зображеннях салону кнопки обігріву та вентиляції крісел, електричного “ручника” та системи “старт-стоп”

Фото: тізери Kia Sorento 2021 четвертого покоління / Kia

За інформацією порталу Korean Car Blog, новий Sorento отримає три звичайних ДВЗ та гібридну силову установку. Бензинові мотори будуть представлені вже знайомими 2,5-літровим атмосферним мотором та 1,6-літровим турбоагрегатом, а дизель буде абсолютно новий – 2,2-літровий. Останній буде поєднуватись з 8-ступінчатим “роботом”, тоді як бензинові мотори будуть з 6-позиційними МКП та АКП. Повнопривідна трансмісія пропонуватиметься, як додаткова опція. Гібридна силова установка базуватиметься на 1,6-літровому турбомоторі.

Kia планує презентувати свою новинку 3 березня на спеціальному заході, а публічний дебют для Sorento відбудеться на Женевському автосалоні кількома днями пізніше.

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