Новый кроссовер представят послезавтра, 19 марта.

Компания Kia проведет онлайн-презентацию четвертого поколения Sorento в Facebook 19 марта в 13:30 по киевскому времени. Премьера была запланирована на Женевский автосалон, отмененній из-за коронавируса.

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Kia Sorento 2021 построен на совершенно новой платформе с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Шильдики AWD на корме свидетельствуют, что полноприводная трансмиссия для паркетника будет предлагаться в качестве опции. О двигателях для новичка информации пока нет – лишь слухи, которые обещают Sorento 2,2-литровый турбодизель, бензиновый мотор объемом 2 литра, 1,6-литровый турбомотор и 2,5-литровый атмосферник от Hyundai Sonata, а также гибридную силовую установку.

Известно, что кроссовер увеличился в габаритах, причем значительная часть удлинения была использована в колесной базе, а передний и задний свесы стали короче, чем раньше.



Фото: Kia Sorento четвертого поколения / Kia

В салоне появятся 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и кресла с функцией вентиляции. Для нового Sorento предусмотрен современный набор электронных ассистентов.

Новинка будет предлагаться как в пяти-, так и в семиместном исполнении. На европейском рынке продажи нового Kia Sorento должны начаться летом 2020 года.

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