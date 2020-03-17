Новий кросовер представлять післязавтра, 19 березня.

Компанія Kia проведе онлайн-презентацію четвертого покоління Sorento у Facebook 19 березня о 13:30 за київським часом. Прем’єра була запланована на Женевський автосалон, скасований через коронавірус.

Дивіться також: Mazda CX-30 отримала найвищу оцінку за краш-тести, але мінусові бали за оптику

Kia Sorento 2021 побудований на абсолютно новій платформі з поперечним розташуванням двигуна і приводом на передні колеса. Шильдики AWD на кормі свідчать, що повнопривідна трансмісія для паркетника буде пропонуватись, як опція. Про двигуни для новачка інформації поки немає – лиш чутки, котрі обіцяють Sorento 2,2-літровий турбодизель, бензиновий мотор об'ємом 2 літра, 1,6-літровий турбомотор і 2,5-літровий атмосферник від Hyundai Sonata, а також гібридну силову установку.

Відомо, що кросовер збільшився в габаритах, причому значна частина подовження була використана в колісній базі, а передній і задній звіси стали коротшими, ніж раніше.



Фото: Kia Sorento четвертого покоління / Kia



У салоні з'являться 12,3-дюймова цифрова приладова панель, 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи і крісла з функцією вентиляції. Для нового Sorento передбачений сучасний набір електронних асистентів.



Новинка пропонуватиметься як в п'яти-, так і в семимісному виконанні. На європейському ринку продажі нового Kia Sorento повинні розпочатись влітку 2020 року.

Також цікаво: Найбільший виробник електрокарів у Китаї тепер є найбільшим виробником медичних масок