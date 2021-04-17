Автомобилисты, которым приходилось иметь дело с ремонтом кузова, наверняка вспомнят, сколько вопросов вызвало у них приобретение кислотного грунта – не говоря уже о его применении. И касается это не только маляров. Эксперты "Авто24" собрали ответы об этом таком многоплановом материале.

Хорошо, когда у вас есть возможность обратиться в высококлассную “малярку”, где за немаленькую сумму ваша “ласточка” получит безупречное лакокрасочное покрытие – так, что вы и знать не будете о примененных материалах. А если владельцу приходится закупать материалы для маляра или подкрашивать что-то самостоятельно?

Кислотный грунт обычно имеет зеленоватый оттенок. Когда высыхающая поверхность станет матовой, кислотник можно покрывать следующим слоем – акриловым грунтом-наполнителем.

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Самые важные вопросы о кислотном грунте

Что такое кислотный грунт? Это грунтовка, которая содержит ортофосфорную кислоту и наносится непосредственно на металл. Обычно производители обозначают ее etching primer (etch primer, wash pirmer). В отличие от других типов грунтовок, эта протравливает металл, превращая остатки коррозии в слой неактивного соединения. Это не означает, что etching primer можно наносить на ржавую поверхность, но мелкие, случайно оставленные или невидимые точки коррозии этот праймер нейтрализует. Целесообразнее всего применять кислотный грунт на деталях, которые подвергались глобальному ремонту и с которых лакокрасочное покрытие полностью удалено.

Нужно ли перекрывать чем-то кислотный грунт перед покраской? Да, кислотный грунт не считается самодостаточным, он только первый слой подложки, на которую затем будет наноситься шпаклевка, краска и лак. На нанесенный тонким слоем кислотный грунт обязательно нужно положить наполняющий грунт – акриловый.

Кислотный грунт – это лишь подложка под основной грунт-наполнитель, который уже является основой для нанесения краски. Наполнитель по цвету бывает серым, черным или красно-коричневым

Можно ли шпаклевать по кислотному грунту? Нельзя. Кислотный грунт – лишь промежуточный слой между металлом и вторичным грунтом (наполнителем), и именно по наполнителю надо шпаклевать. Если класть шпаклевку на etching primer, могут возникнуть проблемы с адгезией. Шпаклевку можно наносить перед нанесением кислотного грунта (но дать ей затвердеть), или же – уже поверх грунта-наполнителя.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт? Тоже нельзя. Кислотный грунт предназначен для повышения адгезии металла, он нужен, чтобы последующие слои материалов крепче держались за кузов. Но следующим слоем не может быть краска, как минимум потому, что на ее цвет может повлиять желтовато-зеленый оттенок “кислотника”.

Кроме подготовки для окрашивания, кислотный грунт (вместе со следующим слоем наполнителя) применяют для защиты зачищенного метала во время ремонта

Какой грунт можно наносить на кислотный грунт? Первым слоем по кислотному грунту должен быть акриловый грунт-наполнитель. А уже по нему кладут либо шпаклевку, либо сразу краску.

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Можно ли кислотный грунт перекрывать эпоксидным? Лучше этого не делать. Потому что во многих случаях компоненты эпоксидного грунта вступают в конфликт с кислотным, и он теряет свои качества, в первую очередь адгезионные и антикоррозионные. С другой стороны, кислотная составляющая etching primer может влиять на затвердевание эпоксидного препарата. Поэтому с типом грунта следует определяться заранее, учитывая все особенности поверхности.

Можно ли наносить кислотный грунт на преобразователь ржавчины? Особого смысла в этом нет. Грунт-протравитель предназначен для нанесения на зачищенный металл, а старую поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, он улучшить не сможет. Если есть необходимость грунтовать металл после обработки преобразователем ржавчины, лучше использовать эпоксидный грунт. Он надежнее перекроет доступ влаги и кислорода к очагам коррозии, которые иногда остаются под пленкой нерастворимых соединений после обработки ржавчины преобразователем.

Краску наносят не на кислотный грунт, а на грунт-наполнитель, который накладывают поверх него. Иногда перед покраской наполнитель следует зашлифовать

Рекомендация Авто24

Не стоит воспринимать кислотный грунт как волшебный препарат, решающий определенные проблемы во время ремонта. Он – лишь часть системы, один из этапов нанесения декоративного или защитного покрытия кузова. Но он очень важен, поскольку является первым препаратом, который маляр кладет на металл отремонтированного кузова. И если с ним что-то будет сделано неправильно, вся дальнейшая работа будет потеряна.

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