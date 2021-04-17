Автомобілісти, яким доводилося мати справу із ремонтом кузова, напевне пригадають, скільки питань викликало у них придбання кислотного грунту – не говорячи вже про його застосування. І стосується це не лише малярів. Експерти «Авто24» зібрали відповіді про цей такий багатоплановий матеріал.

Добре, коли у вас є змога звернутися до висококласної “малярки”, де за чималеньку суму ваша “ластівка” отримає бездоганне лакофарбове покриття – так, що ви і знати не будете про застосовані матеріали. А якщо власникові доводиться закуповувати матеріали для маляра або підфабовувати щось самотужки?

Кислотний грунт зазвичай має зеленкуватий відтінок. Коли висихаюча поверхня стане матовою, можна вкривати його наступним шаром – акриловим грунтом-наповнювачем.

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Найважливіші питання про кислотний грунт

Що таке кислотний грунт? Це грунтовка, яка містить ортофосфорну кислоту і наноситься безпосередньо на метал. Зазвичай виробники позначають її etching primer (etch primer, wash pirmer). На відміну від інших типів грунтовок, ця протруює метал, перетворюючи залишки корозії на шар неактивного з’єднання. Це не означає, що etching primer можна наносити на іржаву поверхню, але дрібні, випадково залишені або невидимі точки корозії цей праймер нейтралізує. Найдоцільніше застосовувати кислотний грунт на деталях, які піддавалися глобальному ремонту і з яких лакофарбове покриття повністю видалено.

Чи потрібно перекривати чимось кислотний грунт перед фарбуванням? Так, кислотний грунт не вважається самодостатнім, він лише перший шар підложки, на яку потім буде наноситися шпаклівка, фарба і лак. На нанесений тонким шаром кислотний грунт обов’язково потрібно вкласти грунт наповнюючий – акриловий.

Кислотний грунт – це лише підложка під основний грунт-наповнювач, який вже є основою для нанесення фарби. На колір буває сірим, чорним або червоно-коричневим

Чи можна шпаклювати по кислотному грунту? Не можна. Кислотний грунт – лише проміжний шар між металом і вторинним грунтом (наповнювачем), і саме по наповнювачу треба шпаклювати. Якщо класти шпаклівку на etching primer, можуть виникнути проблеми з адгезією. Шпаклівку можна наносити перед нанесенням кислотного грунта (але дати їй затвердіти), або ж – уже поверх грунта-наповнювача.

Чи можна наносити фарбу на кислотний грунт? Теж не можна. Кислотний грунт призначений для підвищення адгезії метала, він потрібен, щоб наступні шари матеріалів міцніше трималися за кузов. Але наступним шаром не може бути фарба, як мінімум тому, що на її колір може вплинути жовтувато-зелений відтінок “кислотника”.

Крім підготовки для фарбування, кислотний грунт (разом з наступним шаром наповнювача) застосовують для захисту зачищеного метала підчас ремонту

Який грунт можна наносити на кислотний грунт? Першим шаром по кислотному грунту має бути акриловий грунт-наповнювач. А вже по ньому кладуть або шпатлівку, або відразу фарбу.

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Чи можна кислотний грунт перекривати епоксидним? Краще цього не робити. Тому що в багатьох випадках компоненти епоксидного грунта вступають у конфлікт з кислотним, і він втрачає свої якості, в першу чергу адгезійні та антикорозійні. В свою чергу, кислотна складова etching primer може впливати на затвердіння епоксидного препарату. Тому із типом грунта слід визначатись заздалегідь, враховуючи всі особливості поверхні.

Чи можна наносити кислотний грунт на перетворювач іржі? Особливого сенсу у цьому немає. Грунт-протруювач призначений для нанесення на зачищений метал, а стару поверхню, оброблену перетворювачем іржи, він поліпшити не зможе. Якщо є потреба грунтувати метал після обробки перетворювачем іржі, краще використати епоксидний грунт. Він надійніше перекриє доступ вологи та кисеню до вогнищ корозії, що іноді залишаються під плівкою нерозчинюваних з’єднань після обробки іржі перетворювачем.

Фарбу наносять не на кислотний грунт, а на грунт-наповнювач, який вкладають поверх нього. Іноді перед фарбуванням іноді наповнювач слід зашліфувати

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Не варто сприймати кислотний грунт як чарівний препарат, що вирішує певні проблеми під час ремонту. Він – лише частина системи, один з етапів нанесення декоративного або захисного покриття кузову. Але він дуже важливий, оскільки є першим препаратом, який маляр кладе на метал відремонтованого кузова. І якщо з ним щось буде зроблено неправильно, уся подальша робота буде змарнована.

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