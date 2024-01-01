Китайцы оценили свой электрический трактор в сто тысяч евро

Китайский Xeevo уже готов к серийному производству. Трактор сначала будет продаваться на внутреннем рынке КНР, но все идет к тому, что Xeevo начнет продвигать своего "электрика" на мировой рынок, в первую очередь европейский.

На такое развитие событий указывают некоторые сравнения в характеристиках и настроенный на Европу ценник, сообщает agrartechnikonline и другие издания.

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Несмотря на то, что немецкий e100 Vario сделан раньше, китайский E 904i его не только догнал в разработке, но и в чем-то превзошел. В отличие от Fendt, стоящего на вершине технологий, трактор Xeevo имеет два электродвигателя и не имеет трансмиссии Vario.

"Китаец" может похвастаться пиковой мощностью первого двигателя 90 л.с. и даже 122 л.с. Для вала отбора мощности разработчики поставили отдельный двигатель мощностью 90 л.с. и такой же пиковой мощностью 122 л.с., что и в ходовой.

Фото: Xeevo

При этом без учета потерь, оба электромотора имеют эффективную выходную мощность 82 л.с. Во избежание перегрузки системы, постоянная мощность обоих двигателей ограничена суммарным потенциалом 90 л.с. Однако для особо высоких пиковых значений мощности система позволяет временно увеличить мощность до максимума 158 л.с.

Для достижения наилучшей передачи привода Xeevo использует 4-ступенчатую коробку передач с максимальными скоростями 5, 10, 20 и 30 км/ч. Отбор мощности имеет собственную коробку передач с двумя уровнями скорости: от 257 до 540 об/мин и от 476 до 1000 об/мин. Задняя гидравлика может поднимать две тонны, два блока управления входят в стандартную комплектацию.

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Необходимую энергию обеспечивает литий-железофосфатный аккумулятор (LFP) емкостью 105 кВт-ч от китайского производителя CATL. Он по потенциалу схож с аккумулятором Fendt e100. Удачно подобранный контроллер аккумулятора предназначен для защиты от глубокого разряда, перегрузки по току, перегрева и холода.

Фото: Xeevo

Китайские разработчики обещают электрическому трактору запас хода до 8 часов. Зарядка происходит с максимальной мощностью 100 кВт и, как ожидается, полностью зарядит аккумулятор всего за один час. Зарядка от 20 до 80 процентов должна длиться всего 36 минут.

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Xeevo E 904i оснащен сенсорным экраном, электрогидравлическими клапанами управления и большими полевыми шинами. Если он выйдет на европейский рынок, то будет стоить от 99 300 евро без НДС. Трактор будет доступен с пятилетним пакетом безопасности, который включает гарантийное страхование, страхование от поломок, а также сервисное и техническое обслуживание.