Китайці оцінили свій електричний трактор у сто тисяч євро

Китайський Xeevo вже готовий до серійного виробництва. Трактор спочатку продаватиметься на внутрішньому ринку КНР, але все йде до того, що Xeevo почне просувати свого "електрика" на світовий ринок, в першу чергу європейський.

На такий розвиток подій вказують деякі порівняння в характеристиках та налаштований на Європу цінник, повідомляє agrartechnikonline та інші ресурси.

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Попри те, що німецький e100 Vario зроблений раніше, китайський E 904i його не тільки наздогнав в розробці, але й в дечому перевершив. На відміну від Fendt, що стоїть на вершині технологій, трактор Xeevo має два електродвигуни та не має трансмісії Vario.

"Китаєць" може похвалитися піковою потужністю першого двигуна 90 к.с. і навіть 122 к.с. Для валу відбору потужності розробники поставили окремий двигун потужністю 90 к.с. та такою ж піковою потужністю 122 к.с., що й у ходовій.

Фото: Xeevo

При цьому без урахування втрат, обидва електромотори мають ефективну вихідну потужність 82 к.с. Щоб уникнути перевантаження системи, постійна потужність обох двигунів обмежена сумарним потенціалом 90 к.с. Однак для особливо високих пікових значень потужності система дозволяє тимчасово збільшити потужність до максимуму 158 к.с.

Для досягнення найкращої передачі приводу Xeevo використовує 4-ступеневу коробку передач з максимальними швидкостями 5, 10, 20 та 30 км/год. Відбір потужності має власну коробку передач з двома рівнями швидкості: від 257 до 540 об/хв та від 476 до 1000 об/хв. Задня гідравліка може підіймати дві тонни, два блоки керування входять до стандартної комплектації.

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Необхідну енергію забезпечує літій-залізофосфатний акумулятор (LFP) місткістю 105 кВт-год від китайського виробника CATL. Він за потенціалом схожий з акумулятором Fendt e100. Вдало підібраний контролер акумулятора призначений для захисту від глибокого розряду, перевантаження по струму, перегріву та холоду.

Фото: Xeevo

Китайські розробники обіцяють електричному трактору запас ходу до 8 годин. Зарядка відбувається з максимальною потужністю 100 кВт і, як очікується, повністю зарядить акумулятор лише за одну годину. Зарядка від 20 до 80 відсотків має тривати лише 36 хвилин.

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Xeevo E 904i оснащений сенсорним екраном, електрогідравлічними клапанами керування та великими польовими шинами. Якщо він вийде на європейський ринок, то коштуватиме від 99 300 євро без ПДВ. Трактор буде доступний із п’ятирічним пакетом безпеки, який включає гарантійне страхування, страхування від поломок, а також сервісне та технічне обслуговування.