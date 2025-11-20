Китайская "Роза ветров" стала европейской: Windrose R700 получил сертификат ЕС

Процедура европейской омологации требовала представления 43 документов по испытаниям, с экспертиз и исследований, на подготовку которых затрачено 44 месяца. Теперь все это, как пишет 40ton.net, позади.

Это означает полный доступ к европейскому рынку, без каких-либо ограничений. Таким образом очень похожий на презентованную еще в 2017 году американскую Tesla Semi, китайский грузовик Windrose R700 (Роза ветров) уже к Рождеству может стать приятным подарком перевозчикам стран Евросоюза. Конечно, не бесплатно.

Читайте также Windrose, китайский клон Tesla Semi, уже продает сотни грузовиков

Легкий, мощный и быстрый как ветер

R700 может быть настроен с четырьмя электродвигателями, обеспечивающими пиковую мощность 1040 кВт и крутящий момент 2200 Нм. Такой потенциал очень хорошо подходит даже к горной и высокогорной местности.

Благодаря ведущему в отрасли коэффициенту сопротивления 0,2755 и легкой конструкции кузова, он достигает экономии энергии на 30–50% по сравнению с аналогичными продуктами, значительно повышая как экологическую, так и экономическую эффективность.

Для зарядки достаточно 38 минут

Windrose с силовым потенциалом 1061 л.с. имеет запас хода 675 км и потенциал зарядки 745 кВт. Он получил универсальный порт зарядки с дублирующими системами.

Порт справа поддерживает разъем CCS и мощность до 372 кВт. Слева будет добавлено два порта: один с разъемом CCS мощностью 372 кВт, а другой – с разъемом MCS мощностью 745 кВт.

Читайте также Наступление китайского автопрома на Европу пошло еще с одного направления

Используя электрическую архитектуру 800 В, для зарядки батареи Windrose R700 с 20 до 80 процентов потребуется всего 38 минут.

Выходная мощность двигателя в стандартном режиме составляет 694 лошадиные силы, а пиковая мощность достигает упомянутых выше 1061 лошадиной силы.

Производитель обещает европейским перевозчикам рекордное соотношение цены и запаса хода. Фото: Windrose

Европейским производителям придется потесниться

В планах Windrose существенно изменить ситуацию на европейском рынке тяжелых аккумуляторных автомобилей. Компания собирается не только продавать, но и собирать свои магистральные тягачи в Европе.

На заводе в Бельгии, вблизи Антверпена, будут собираться готовые компоненты, импортируемые из Китая. Правда, до введения в действие этого предприятия автомобили начнут завозить клиентам из Поднебесной.

Читайте также Китайцы уже скопировали электрогрузовик Tesla Semi и собираются продавать его в США и Европе

Ценник будет соблазнительным

Соблазнять клиентов китайский производитель планирует по классической схеме – привлекательным ценником. На европейском рынке Windrose R700 будет стоить около 250 000 евро. Конечно, что дорого.

Правда, это в среднем на добрых 50 000 евро дешевле автомобилей конкурентов, что европейских перевозчиков привлечет, но не очень понравится ведущим производителям аккумуляторных машин из Швеции и Германии.