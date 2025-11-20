Китайська "Роза вітрів" стала європейською: Windrose R700 отримав сертифікат ЄС

Процедура європейської омологації вимагала подання 43 документів з випробувань, експертиз та досліджень, на підготовку яких затрачено 44 місяці. Тепер все це, як пише 40ton.net, позаду.

Це означає повний доступ до європейського ринку, без будь-яких обмежень. Таким чином дуже схожий на презентовану ще у 2017 році американську Tesla Semi, китайська вантажівка Windrose R700 (Роза вітрів) вже до Різдва може стати приємним подарунком перевізникам країн Євросоюзу. Звісно, не безплатно.

Легкий, потужний та швидкий як вітер

R700 може бути налаштований з чотирма електродвигунами, що забезпечують пікову потужність 1040 кВт та крутний момент 2200 Нм. Такий потенціал дуже добре підходить навіть до гірської та високогірної місцевості.

Завдяки провідному в галузі коефіцієнта опору 0,2755 та легкій конструкції кузова, він досягає економії енергії на 30–50% порівняно з аналогічними продуктами, значно підвищуючи як екологічну, так і економічну ефективність.

Для зарядки достатньо 38 хвилин

Windrose з силовим потенціалом 1061 к.с. має запас ходу 675 км та потенціал зарядки 745 кВт. Він отримав універсальний порт зарядки з дублювальними системами.

Порт праворуч підтримує роз'єм CCS та потужність до 372 кВт. Ліворуч буде додано два порти: один з роз'ємом CCS потужністю 372 кВт, а інший – з роз'ємом MCS потужністю 745 кВт.

Використовуючи електричну архітектуру 800 В, для зарядки батареї Windrose R700 з 20 до 80 відсотків потрібно буде всього 38 хвилин.

Вихідна потужність двигуна у стандартному режимі становить 694 кінські сили, а пікова потужність досягає згаданих вище 1061 кінської сили.

Виробник обіцяє європейським перевізникам рекордне співвідношення ціни та запасу ходу. Фото: Windrose

Європейським виробникам доведеться потиснутися

У планах Windrose суттєво змінити ситуацію на європейському ринку важких акумуляторних автомобілів. Компанія збирається не тільки продавати, але й збирати свої магістральні тягачі у Європі.

На заводі у Бельгії, поблизу Антверпена, збиратимуться готові компоненти, імпортовані з Китаю. Щоправда, до введення в дію того підприємства автомобілі завозитимуть клієнтам з Піднебесної.

Цінник буде спокусливим

Зваблювати клієнтів китайський виробник планує за класичною схемою – привабливим цінником. На європейському ринку Windrose R700 коштуватиме близько 250 000 євро. Звісно, що дорого.

Щоправда, це в середньому на добрих 50 000 євро дешевше від автомобілів конкурентів, що європейських перевізників привабить, але не дуже сподобається провідним виробникам акумуляторних машин зі Швеції та Німеччини.