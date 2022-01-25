Да, все верно – история перевернулась с ног на голову и теперь с обвинениями в копировании китайский автопроизводитель выступил против европейского.

Китайская компания Human Horizons подала в суд Renault за логотип дочернего бренда французского автопроизводителя под названием Mobilize. Истец утверждает, что логотип Renault Mobilize слишком похож на эмблему Human Horizons HiPhi 1.

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Компания Human Horizons подала в суды нескольких европейских стран, поскольку считает, что подобие логотипов помешает ее продвижению на рынках Старого Света. Немецкий суд иск уже отклонил, а другие судебные разбирательства продолжаются.

Сходство логотипов действительно имеет место. На обоих логотипах символически изображен круг, который посередине пересекает линия. У HiPhi черта посредине – вертикальная, тогда как символ Mobilize повернут под углом 45 градусов и имеет несколько иные пропорции.

Логотип для HiPhi китайская компания зарегистрировала еще в августе 2018 года, тогда как символика Renault Mobilize была зарегистрирована в январе 2021 года. Истец считает, что Renault следует запретить использовать логотип, поскольку он нарушает права на товарный знак.

В Китае под брендом HiPhi выпускается один из самых дорогих автомобилей местного производства – электрический кроссовер HiPhi X с шестью дверями, который стоит 570-800 тысяч юаней (примерно 85-115 тысяч долларов). Кроссовер оснащен двухмоторной силовой установкой, способен преодолевать 645 километров на одном заряде и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды. В Китае HiPhi X завоевал титул "Автомобиль года 2021".

Что касается Mobilize, то летом 2021 года суббренд Renault показал свой первый автомобиль – Mobilize Limo. На избранных европейских рынках Limo должен появиться во второй половине этого года, причем будет доступен только по подписке – купить обычным способом его не получится.