Так, усе вірно – історія перевернулась з ніг на голову і тепер зі звинуваченнями у копіюванні китайський автовиробник виступив проти європейського.

Китайська компанія Human Horizons подала до суду на Renault за логотип дочірнього бренду французького автовиробника під назвою Mobilize. Позивач стверджує, що логотип Renault Mobilize занадто схожий на емблему Human Horizons HiPhi 1.

Дізнайтесь також: Toyota попередила замовників, що Land Cruiser 300 доведеться чекати чотири роки

Компанія Human Horizons подала до судів кількох європейських країн, оскільки вважає, що подібність логотипів завадить її просуванню на ринках Старого Світу. Німецький суд позов уже відхилив, а інші судові розгляди тривають.

Подібність логотипів справді має місце. На обох логотипах символічно зображене коло, яке посередині перетинає лінія. У HiPhi риска посередині – вертикальна, тоді як символ Mobilize повернутий під кутом 45 градусів та має трохи інші пропорції.

Логотип для HiPhi китайська компанія зареєструвала ще у серпні 2018 року, тоді як символіка Renault Mobilize була зареєстрована у січні 2021 року. Позивач вважає, що Renault слід заборонити використати логотип, оскільки він порушує права на товарний знак.

У Китаї під брендом HiPhi випускається один з найдорожчих автомобілів місцевого виробництва – електричний кросовер HiPhi X з шістьма дверима, який коштує 570-800 тисяч юанів (приблизно 85–115 тисяч доларів). Кросовер оснащений двомоторною силовою установкою, здатен долати 645 кілометрів на одному заряді та розганятись від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди. У Китаї HiPhi X завоював титул “Автомобіль року 2021”.

Що стосується Mobilize, то влітку 2021 суббренд Renault показав свій перший автомобіль – Mobilize Limo. На обраних європейських ринках Limo має з'явитися у другій половині цього року, причому буде доступний лише за підпискою – купити у звичний спосіб його не вийде.