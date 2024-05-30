Китайский автопроизводитель провалил продажи в Европе и закрывает местный офис

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor резко сократит свою деятельность в Европе, поскольку продажи там остаются слабыми, сообщает cnevpost.

Great Wall Motor планирует закрыть свою европейскую штаб-квартиру в Мюнхене в конце августа и уволить примерно 100 сотрудников. Согласно отчету, китайский автопроизводитель прекратит свою экспансию на другие европейские рынки, но не планирует покидать Европу.

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Компания Great Wall Motor уведомила своих сотрудников и деловых партнеров об этом шаге во вторник, а ее главный коммерческий директор в европейской штаб-квартире Штеффен Кост и его команда руководителей были среди тех, кто входит в список увольнений, говорится в отчете со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В отчете указано, что закрытие штаб-квартиры в Мюнхене не означает, что Great Wall Motor планирует покинуть Европу; она будет продолжать предоставлять услуги на существующих рынках, но ее европейские операции будут управляться из штаб-квартиры в Китае.

Ранее запланированные вылазки на новые европейские рынки больше не стоят на повестке дня, по крайней мере на некоторое время.

В 2021 году Great Wall Motor обнародовала начальные планы по продаже электромобилей (EV) в Европе, а в 2022 году заключила партнерские отношения с Emil Frey, крупнейшей европейской группой дилеров автомобилей, чтобы помочь распространять свои автомобили под марками Ora и Wey.

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Согласно отчету, компания Great Wall Motor не достигла плановых показателей продаж в Европе: в 2023 году компания сообщила лишь о 6300 проданных машин. Впрочем, согласно данным, собранных CnEVPost, в 2023 году китайский автопроизводитель продал 1 230 530 автомобилей, что на 15,27% больше, чем в прошлом году.

В 2023 году компания Great Wall Motor продала за рубежом 316 018 автомобилей, что на 82,48% больше, чем в прошлом году, и составило 25,68% от всех продаж автомобилей.

Примечательно, что месяц назад Great Wall Motor отложила свою цель достичь 1 миллиона годовых продаж за рубежом, поскольку условия на глобальном рынке становятся все более сложными.

Great Wall Motor планирует достичь зарубежных продаж в более 1 миллион единиц к 2030 году, при этом модели премиум-класса составляют более одной трети от общего количества, сообщил китайский автопроизводитель в своей учетной записи WeChat 29 апреля.

Последний план является отсрочкой от цели, упомянутой в октябре прошлого года, когда Great Wall Motor заявила, что планирует достичь годовых продаж 1 миллиона единиц на зарубежных рынках к 2025 году, причем 400 000 из них должны быть произведены за рубежом.

Напомним, что Европейская комиссия официально начала антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из Китая.