Китайський автовиробник провалив продажі в Європі та зачиняє місцевий офіс

Китайський автовиробник Great Wall Motor різко скоротить свою діяльність у Європі, оскільки продажі там залишаються слабкими, повідомляє cnevpost.

Great Wall Motor планує закрити свою європейську штаб-квартиру в Мюнхені наприкінці серпня та звільнити приблизно 100 співробітників. Згідно зі звітом, китайський автовиробник припинить свою експансію на інші європейські ринки, але не планує залишати Європу.

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Компанія Great Wall Motor повідомила своїх співробітників і ділових партнерів про цей крок у вівторок, а її головний комерційний директор у європейській штаб-квартирі Штеффен Кост і його команда керівників були серед тих, хто входить до списку звільнень, йдеться у звіті з посиланням на інсайдерську інформацію.

У звіті зазначено, що закриття штаб-квартири в Мюнхені не означає, що Great Wall Motor планує залишити Європу; вона продовжуватиме надавати послуги на існуючих ринках, але її європейські операції будуть керуватися зі штаб-квартири в Китаї.

Раніше заплановані вилазки на нові європейські ринки більше не стоять на порядку денному, принаймні на деякий час.

У 2021 році Great Wall Motor оприлюднила початкові плани щодо продажу електромобілів (EV) у Європі, а у 2022 році уклала партнерські відносини з Emil Frey, найбільшою європейською групою дилерів автомобілів, щоб допомогти розповсюджувати свої автомобілі під марками Ora та Wey.

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Згідно зі звітом, компанія Great Wall Motor не досягла планових показників продажів у Європі: у 2023 році компанія повідомила лише про 6300 проданих машин. Втім, відповідно до даних, зібраних CnEVPost, у 2023 році китайський автовиробник продав 1 230 530 автомобілів, що на 15,27% більше, ніж минулого року.

У 2023 році компанія Great Wall Motor продала за кордоном 316 018 автомобілів, що на 82,48% більше, ніж торік, і склало 25,68% від усіх продажів автомобілів.

Примітно, що місяць тому Great Wall Motor відклала свою мету досягти 1 мільйона річних продажів за кордоном, оскільки умови на глобальному ринку стають все більш складними.

Great Wall Motor планує досягти закордонних продажів у понад 1 мільйон одиниць до 2030 року, при цьому моделі преміум-класу становлять більше однієї третини від загальної кількості, повідомив китайський автовиробник у своєму обліковому записі WeChat 29 квітня.

Останній план є відстрочкою від мети, згаданої в жовтні минулого року, коли Great Wall Motor заявила, що планує досягти річних продажів 1 мільйона одиниць на закордонних ринках до 2025 року, причому 400 000 з них мають бути зроблені за кордоном.

Нагадаємо, що Європейська комісія офіційно розпочала антисубсидійне розслідування щодо електромобілів із Китаю.