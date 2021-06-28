Кто бы мог подумать, что за этой едва ли не самой мелкой деталькой автомобиля может стоять столько проблем и столько тонкостей! В каталогах компаний, специализирующихся на этих изделиях – по несколько тысяч наименований. Что нужно знать о клипсах и пистонах?

Пластиковые детали крепления начали массово появляться на автомобилях с распространением пластика как конструкционного материала. Их принципиальное отличие от металлических винтов и саморезов – в использовании для фиксации собственной упругости. И ниже мы объясним, что именно это свойство обычно является ключевым с точки зрения качества и критерия выбора клипс.

Часто пластиковые пистоны продаются комплектами с большим количеством экземпляров – из расчета на профессионалов автосервиса

Так называемые клипсы применяют там, где нужно устроить скрытое или малозаметное крепление определенных нетяжелых и не силовых деталей – панелей облицовки, декоративных молдингов, защитных экранов, бамперов и тому подобное.

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Все клипсы работают по принципу гвоздя – будучи так или иначе пропущенным через деталь, пистон закрепляется в основе одним из своих концов. Но несмотря на одинаковый принцип работы, клипсы имеют тысячи разновидностей. Игнорируя возможность унификации, автопроизводители чуть ли не на каждой модели устанавливают оригинальные клипсы, приспособленные к конкретному месту и конкретной детали.

Иногда клипса лишь поддерживает определенный элемент – пучок проводов, тягу замка. Такой элемент можно успешно заменить стяжкой или другим подручным средством

Как подбирать клипсы

Конечно, лучше всего для автомобиля использовать "родные" клипсы, предназначенные именно для данного авто и для данной детали. Но оригинальные пистоны иногда стоят немало (до нескольких долларов), да и на поиск и доставку иногда может уйти несколько дней. Поэтому часто автовладельцы вынуждены подбирать эти детали из тех, что есть в наличии. Ошибка при выборе чревата такими неурядицами:

Неточный размер . Клипса как будто и будет держать деталь, но – либо с перекосом, либо с акустическим эффектом во время движения;

Неправильная форма . Так же как и при неточном размере, пистон нештатной формы может привести к вибрациям а то и к потере детали, которую он фиксирует. Также такую нештатную клипсу не всегда можно будет поддеть стандартным инструментом для разборки – а это уже потеря высокооплачиваемого рабочего времени автослесаря или поломка закрепляемой детали;

Неподходящий материал. Слишком жесткий или наоборот, слишком эластичный пластик неоригинального пистона приводит к тому, что деталь облицовки либо будет отпадать во время пользования автомобилем, либо будет разрушена во время демонтажа при возможном ремонте. В идеале при демонтаже панели клипса должна либо деформироваться без поломки, либо сломаться. Но при применении низкокачественных – слишком прочных – клипс часто ломается панель облицовки.

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В интернете продается много наборов пистонов к наиболее популярным моделям авто. В данном комплекте также инструменты для демонтажа

Подбирая “неродные” пистоны, имейте в виду, что клипсы есть двух видов: те, в которых имеют значение размеры только одной стороны (которая входит в отверстие и фиксируется там) и те, в которых важна геометрия с обеих сторон.

Где покупать клипсы

От места покупки пистонов зависит их качество, а то и вообще пригодность к использованию на вашей машине

Официальный дилер. Здесь все ясно, и минус лишь один – высокая цена.

Здесь все ясно, и минус лишь один – высокая цена. Специализированный магазин или интернет-магазин пластиковых креплений. Вариант вполне приемлемый, тем более, что здесь могут предоставить консультации и помощь с выбором. Но надо уточнять у продавцов-консультантов по качеству пластика.

или интернет-магазин пластиковых креплений. Вариант вполне приемлемый, тем более, что здесь могут предоставить консультации и помощь с выбором. Но надо уточнять у продавцов-консультантов по качеству пластика. Международная интернет-площадка по продаже промышленных товаров. Это самый дешевый вариант, и выбор здесь будет широк. Однако доставку заказа придется подождать.

по продаже промышленных товаров. Это самый дешевый вариант, и выбор здесь будет широк. Однако доставку заказа придется подождать. Гипермаркет общего назначения. С определенных пор клипсы продают и в крупных супермаркетах хозяйственных товаров. Цена относительно небольшая, самые распространенные модели будут охвачены здешним ассортиментом, но на сугубо автомобильные вопросы вам здесь вряд ли смогут ответить.

В некоторых случаях клипса является промежуточной деталью, тогда заменить ее аналогом гораздо сложнее

Можно ли использовать клипсы повторно

Во-первых, это зависит от типа пистона, ведь есть такие, что в принципе не допускают повторного использования. Также многое зависит от марки вашего авто. Авторитетные бренды используют пистоны из эластичного материала запрограммированной упругости, которые при аккуратном демонтаже часто остаются пригодными к повторному использованию. Но не забывайте, что даже немного поврежденный оригинальный пистон, установленный во второй раз, может вести себя как худшее изделие с китайского сайта. Кстати, на многих китайских автомобилях неадекватные клипсы бывают установлены с завода – из-за чего при разборке облицовки даже опытные мастера ломают декоративные панели. Имейте это в виду, когда будете определяться с качеством клипс.

Рекомендация Авто24

Относитесь к клипсам и пистонам так, как конструкторы задумали это с самого начала – то есть как к одноразовым изделиям. Поэтому собираясь что-то разбирать или собирать в интерьере, имейте определенный запас этих деталей – на случай того, что несколько пистонов могут если не сломаться, то потеряться.

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