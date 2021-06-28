Хто б міг подумати, що за цією ледь не найдрібнішою деталькою автомобіля може стояти стільки проблем та стільки тонкощів! В каталогах компаній, що спеціалізуються на цих виробах – по кілька тисяч найменувань. Що треба знати про кліпси та пістони?

Пластикові деталі кріплення почали масово з’являтися на автомобілях із поширенням пластику як конструкційного матеріалу. Їхня принципова відмінність від металевих гвинтів та саморізів – у використанні для фіксації власної пружності. І нижче ми пояснимо, що саме ця властивість зазвичай є ключовою з точки зору якості та критерію вибору кліпсів.

Часто пластикові пістони продаються комплектами з великою кількістю екземплярів – з розрахунку на професіоналів автосервісу

Так звані кліпси застосовують там, де потрібно влаштувати приховане або малопомітне кріплення певних неважких й несилових деталей – панелей облицювання, декоративних молдингів, захисних екранів, бамперів тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перетягнути салон авто своїми руками: чи реально це

Всі кліпси працюють за принципом цвяха – їх пропускають через деталь, але водночас пістон закріплюється в основі одним зі своїх кінців. Всупереч одинаковому принципу роботи, кліпси мають тисячі різновидів. Ігноруючи можливість уніфікації, автовиробники мало не на кожній моделі влаштовують оригінальні кліпси, пристосовані до конкретного місця і конкретної деталі.

Іноді кліпса лише підтримує певний елемент – пучок дротів, тягу замка. Такий елемент можна успішно замінити стяжкою або іншим підручним засобом

Як підбирати кліпси

Звичайно, найкраще для автомобіля використати “рідні” кліпси, призначені саме для даного авто і для даної деталі. Але оригінальні пістони іноді коштують чимало (до кількох доларів), та й на пошук і придбання іноді може піти кілька днів. Тому часто автовласники змушені підбирати ці деталі з тих, що є в наявності. Помилка при виборі загрожує такими негараздами:

Неточний розмір . Кліпса неначе і триматиме деталь, але – або з перекосом, або з акустичним ефектом під час руху;

Неправильна форма . Так само як і при неточному розмірі, пістон нештатної форми може привести до вібрацій, а то й до втрати деталі, яку він фіксує. Також таку нештатну кліпсу не завжди можна буде піддати стандартним інструментом для розбирання – а це вже втрата високооплачуваного робочого часу автослюсаря або поламка деталі, яка кріпиться;

Невідповідний матеріал. Надто жорсткий або навпаки, надто еластичний пластик неоригінального пістона призводить до того, що деталь облицювання або відпадатиме під час користування автомобілем, або буде зруйнована під час демонтажу при можливому ремонті. В ідеалі при демонтажі панелі кліпса має або деформуватися без поламки, або зламатися. Але при застосуванні низькоякісних – надто міцних – кліпсів часто ламається панель облицювання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як покращити своє авто: що можна встановити на машину

В інтернеті продається багато наборів пістонів до найбільш популярних моделей авто. В даному комплекті також інструменти для демонтажу

Підбираючи “нерідні” пістони, майте на увазі, що є кліпси двох видів: ті, в яких мають значення розміри лише однієї сторони (яка входить в отвір та фіксується там) та ті, в яких важлива геометрія з обох сторін.

Де купувати кліпси

Від місця купівлі пістонів залежить їхня якість, а то й взагалі придатність до використання на вашій машині

Офіційний дилер. Тут все ясно, і мінус лише один – висока ціна.

Спеціалізований магазин або інтернет-магазин з пластикових кріплень. Варіант цілком прийнятний, тим більше, що тут можуть надати консультації й допомогли з вибором. Але треба уточнювати у продавців-консультантів щодо якості пластику.

Міжнародний інтернет-майданчик з продажу промислових товарів. Це найдешевший варіант, і вибір тут буде широкий. Проте доставлення замовлення доведеться зачекати.

Гіпермаркет загального призначення. З певних пір кліпси продають і у великих супермаркетах господарчих товарів. Ціна відносно невелика, найпоширеніші моделі будуть охоплені тутешнім асортиментом, але на суто автомобільні питання вам тут навряд чи зможуть відповісти.

В деяких випадках кліпса є немов проміжною деталлю, тоді замінити її аналогом набагато складніше

Чи можна використовувати кліпси повторно

По-перше, це залежить від типу пістона, адже є такі, що в принципі не допускають повторного використання. Також багато залежить від марки вашого авто. Авторитетні бренди використовують пістони з еластичного матеріалу запрограмованої пружності, які при акуратному демонтажі часто залишаються придатними до повторного використання. Але не забувайте, що навіть трохи пошкоджений оригінальний пістон, установлений вдруге, може поводити себе як найгірший виріб з китайського сайту. До речі, на багатьох китайських автомобілях неадекватні кліпси бувають встановлені із заводу – через це при розбиранні облицювання навіть досвідчені майстри ламають декоративні панелі. Майте це на увазі, коли визначатиметесь із якістю кліпсів.

Рекомендація Авто24

Ставтеся до кліпсів та пістонів так, як конструктори задумали це від самого початку – тобто як до одноразових виробів. Тому збираючись щось розбирати або складати в інтер’єрі, майте певний запас цих деталей – на випадок того, що кілька пістонів можуть якщо не зламатися, то загубитися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як зробити своїми руками кнопку Старт/Стоп для авто