Как может выглядеть культовое купе Škoda 1000 MBX в современном дизайне

Новая 1000 MBX не является концептом будущего серийного автомобиля, а скорее творческим экспериментом дизайнеров Антти Савио и Дэвида Стингла. Они стремились сохранить суть оригинальной модели 1960-х - практичной, элегантной и дружественной, а не чрезмерно агрессивной или спортивной. “Современные спорткары часто выглядят слишком вызывающе. Мы же хотели оставить тот шарм и легкость, которые имели автомобили 60-х”, - объясняет Савио.

Читайте также: Škoda представила самую быструю Fabia: фото

Современная интерпретация классики

Обновленная Škoda 1000 MBX в стиле Modern Solid - это элегантный кроссовер-купе с конфигурацией сидений 2+2, дверями с задними петлями и пространством, которого хватит даже для спортивного снаряжения или велосипеда. Пневматическая подвеска позволяет менять дорожный просвет для динамичного вида или для комфортного путешествия по неровным дорогам.

В интерьере сохранили характер оригинала, но подали его в футуристическом ключе. Центральное место занимает овальная панель приборов с проекционным дисплеем, что отсылает к дизайну 60-х. Овальные мотивы повторяются на руле и подголовниках, а традиционный хром заменили на графические элементы с подсветкой.

Также интересно: Škoda удивила концептом О, который может быть следующей Octavia

С уважением к наследию

Оригинальная Škoda 1000 MBX, созданная в 1966 году на базе седана 1000 MB, стала первым автомобилем бренда с несущим кузовом и литым алюминиевым блоком двигателя. Двухдверное купе без центральной стойки было оснащено двигателем объемом 988 куб. см (42 л.с.), а в 1968-м вышла версия 1100 MBX с 52 л.с. Всего выпущено всего 2517 экземпляров - сегодня это настоящее коллекционное сокровище.

Дизайн, вдохновлен архитектурой

Антти Савио, который работает в Škoda более 17 лет, признается, что вдохновение черпал в архитектуре и промышленном дизайне. Именно поэтому кузов нового MBX имеет смелые, геометрические линии и уверенные пропорции. В концепте нет традиционного заднего стекла - его заменили камерой заднего обзора, что подчеркивает современность подхода.

Его коллега Дэвид Стингл, который отвечал за интерьер, воплотил сочетание практичности и эмоций: салон стал одновременно футуристическим и теплым. “Мы хотели создать авто, которое вдохновляет путешествовать и открывать новое - не только в выходные, а ежедневно”, - говорит дизайнер.

Читайте также: Дизайнеры Škoda в корне переосмыслили культовое ретрокупе: фото

От идеи на салфетке до цифровой модели

Над концепцией MBX работали около месяца. Савио вспоминает, что ключевую идею эскиза он создал буквально на клочке бумаги в баре, а уже через несколько недель команда превратила ее в 3D-модель. В результате родился проект, который не только отдает дань прошлому, но и демонстрирует, как Škoda видит сочетание наследия с будущим.