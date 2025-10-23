Як може виглядати культове купе Škoda 1000 MBX в сучасному дизайні

Нова 1000 MBX не є концептом майбутнього серійного автомобіля, а радше творчим експериментом дизайнерів Антті Савіо та Девіда Стінгла. Вони прагнули зберегти суть оригінальної моделі 1960-х — практичної, елегантної й дружньої, а не надмірно агресивної чи спортивної. “Сучасні спорткари часто виглядають занадто зухвало. Ми ж хотіли залишити той шарм і легкість, які мали автомобілі 60-х”, — пояснює Савіо.

Читайте також: Škoda представила найшвидшу Fabia: фото

Сучасна інтерпретація класики

Оновлена Škoda 1000 MBX у стилі Modern Solid — це елегантний кросовер-купе з конфігурацією сидінь 2+2, дверима з задніми петлями та простором, якого вистачить навіть для спортивного спорядження чи велосипеда. Пневматична підвіска дозволяє змінювати дорожній просвіт для динамічного вигляду або для комфортної подорожі нерівними дорогами.

В інтер’єрі зберегли характер оригіналу, але подали його у футуристичному ключі. Центральне місце займає овальна панель приладів із проєкційним дисплеєм, що відсилає до дизайну 60-х. Овальні мотиви повторюються на кермі та підголівниках, а традиційний хром замінили на графічні елементи з підсвічуванням.

Також цікаво: Škoda здивувала концептом О, який може бути наступною Octavia

З повагою до спадщини

Оригінальна Škoda 1000 MBX, створена в 1966 році на базі седана 1000 MB, стала першим автомобілем бренду з несучим кузовом і литим алюмінієвим блоком двигуна. Дводверне купе без центральної стійки було оснащене двигуном об’ємом 988 куб. см (42 к.с.), а у 1968-му вийшла версія 1100 MBX із 52 к.с. Загалом випущено лише 2517 екземплярів — сьогодні це справжній колекційний скарб.

Дизайн, натхненний архітектурою

Антті Савіо, який працює в Škoda понад 17 років, зізнається, що натхнення черпав у архітектурі та промисловому дизайні. Саме тому кузов нового MBX має сміливі, геометричні лінії та впевнені пропорції. У концепті немає традиційного заднього скла — його замінили камерою заднього огляду, що підкреслює сучасність підходу.

Його колега Девід Стінгл, який відповідав за інтер’єр, втілив поєднання практичності та емоцій: салон став одночасно футуристичним і теплим. “Ми хотіли створити авто, яке надихає подорожувати й відкривати нове — не лише у вихідні, а щодня”, — каже дизайнер.

Читайте також: Дизайнери Škoda докорінно переосмислили культове ретрокупе: фото

Від ідеї на серветці до цифрової моделі

Над концепцією MBX працювали близько місяця. Савіо згадує, що ключову ідею ескізу він створив буквально на клаптику паперу в барі, а вже за кілька тижнів команда перетворила її на 3D-модель. У результаті народився проєкт, який не лише віддає шану минулому, а й демонструє, як Škoda бачить поєднання спадщини з майбутнім.