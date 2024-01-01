Автомобиль может сесть на мель: новый дорожный знак

Британцы и ирландцы первыми в Европе осознали последствия “заземления фур”, когда на горбатых по рельефу железнодорожных переездах или мостах зависают длинные низкорамные полуприцепы.

Обычно фуры цепляются днищем за рельсы или высокую мостовую неровность. Во избежание досадных и материально убыточных инцидентов там даже ввели предупредительный дорожный знак.

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Знак похож на классический треугольник с символом двугорбой неровной дороги – такая же форма знака с белым фоном.

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Горбатый знак

На знаке изображен один горб и силуэт транспортного средства, зависающего на нем. Такое предупреждение может быть в виде горизонтальной таблички с таким же черным силуэтом зависшей на горбе фуры и соответствующей надписью.

Форма знаков и их принадлежность к группам разные, но смысл у них один. Коллаж: Авто24

В Ирландии за основу взяли этот же силуэт грузовика на желтом фоне дорожного знака в форме широкого ромба.

Что касается официального названия, то чаще всего употребляется слово "заземление", оно указывает на действие – заземлять грузовик. Отсюда и самые распространенные названия: "Опасность посадки на землю", "Опасность заземления", "Опасность посадки на мель", "Риск заземления" и т.п.

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В любом случае силуэт грузового транспортного средства прямо внутри треугольника, ромба или таблички, проезжающего через холм, дает понять о вероятном зависании прицепной системы на проблемном участке пути.

На первом фото хорошо видно искусственный рост железнодорожного полотна над дорогой, на втором – еще дублирование предостережения о "горбатый" мост. Фото: Глен Уоллес

Обычно такой дорожный знак размещают возле железнодорожных переездов, трамвайных путей или "горбатых" мостов. Как правило, железнодорожные пути размещены на насыпях, пересекающихся автодорогами старых образцов с короткими подъемами дорожного покрытия на то повышение и такими же куценькими спусками.

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Высоким полуприцепам те возвышения угрозы не несут, но современные длинные низкорамные прицепные системы имеют мизерный дорожный просвет. Во время движения и дополнительная высота железнодорожного полотна может не только поцарапать днище транспортного средства, но и оставить его колеса подвешенными в воздухе.

В некоторых странах дорожники уже самостоятельно устанавливают неофициальные предупредительные и информационные знаки, а фирмы даже делают бизнес на их изготовлении. Коллаж: Авто24