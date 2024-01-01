Автомобіль може сісти на мілину: новий дорожній знак

Британці й ірландці першими у Європі усвідомили наслідки "заземлення фур", коли на горбатих за рельєфом залізничних переїздах чи мостах зависають довгі низькорамні напівпричепи.

Зазвичай фури чіпляються днищем за колію чи високу мостову нерівність. Задля уникнення прикрих та матеріально збиткових інцидентів там навіть запровадили попереджувальний дорожній знак.

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Знак схожий на класичний трикутник з символом двогорбої нерівної дороги – така ж форма знаку з білим фоном.

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Горбатий знак

На знаку зображено один горб та силует транспортного засобу, що зависає на ньому. Таке попередження може бути у вигляді горизонтальної таблички з таким же чорним силуетом завислої на горбі фури та відповідним написом.

Форма знаків та їх належність до груп різні, але зміст у них один. Колаж: Авто24

В Ірландії за основу взяли цей же силует вантажівки на жовтому фоні дорожнього знаку в формі широкого ромба.

Щодо офіційної назви, то найчастіше вживається слово "заземлення", воно вказує на дію – заземляти вантажівку. Звідси й найпоширеніші назви: "Небезпека посадки на землю", "Небезпека заземлення", "Небезпека посадки на мілину", "Ризик заземлення" і т.п.

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У будь-якому разі силует вантажного транспортного засобу прямо всередині трикутника, ромба чи таблички, що проїжджає через горб, дає зрозуміти про ймовірне зависання причіпної системи на проблемній ділянці шляху.

На першому фото добре видно штучне зростання залізничного полотна над дорогою, на другому – ще дублювання перестороги про "горбатий" міст. Фото: Глен Воллес

Зазвичай такий дорожній знак розміщують біля залізничних переїздів, трамвайних колій чи "горбатих" мостів. Як правило, залізничні колії розміщено на насипах, що перетинаються автодорогами старих зразків з короткими підйомами дорожнього покриття на те підвищення і такими ж куценькими спусками.

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Високим напівпричепам ті підвищення загрози не несуть, але сучасні довжелезні низькорамні причіпні системи мають мізерний дорожній просвіт. Під час руху та додаткова висота залізничного полотна може не тільки пошкрябати днище транспортного засобу, але й залишити його колеса підвішеними у повітрі.

У деяких країнах дорожники вже самостійно встановлюють неофіційні попереджувальні та інформаційні знаки, а фірми навіть роблять бізнес на їх виготовленні. Колаж: Авто24