Когда нужно переоформлять замену двигателя

Большинство современных двигателей имеют ресурс 250-300 тысяч километров. То есть примерно 10-15 лет эксплуатации. Поломка или полный выход из строя двигателя остается одной из самых затратных проблем для украинских автовладельцев. А учитывая возраст украинского автопарка – эта проблема достаточно распространена.

После принятия решения о замене силового агрегата многие водители сталкиваются с юридическим вопросом: нужно ли проходить перерегистрацию транспортного средства. Главный сервисный центр МВД обнародовал официальное разъяснение, которое существенно упрощает процедуру для части владельцев.

Согласно позиции ведомства, замена двигателя не считается переоборудованием в случае, если устанавливается аналогичный агрегат с идентичными техническими характеристиками. В такой ситуации процедура приравнивается к обычному ремонту и не требует внесения изменений в регистрационные документы.

Перерегистрация транспортного средства не требуется, если новый двигатель соответствует предыдущему по следующим параметрам:

тип двигателя;

вид топлива;

рабочий объем;

мощность.

При условии сохранения этих характеристик владелец автомобиля может эксплуатировать транспортное средство без дополнительных бюрократических процедур.

В то же время изменение технических параметров автоматически переводит замену двигателя в статус переоборудования. Речь идет, в частности, об установке мотора другого типа, переход с бензина на дизель или газ, изменение объема или увеличение мощности.

В таких случаях автовладельцу следует выполнить две следующие процедуры:

предварительно согласовать возможность переоборудования с ГП "ГосавтотрансНИИпроект" или Главным сервисным центром МВД;

после завершения работ пройти официальную перерегистрацию транспортного средства.

Специалисты МВД отмечают, что игнорирование этих рекомендаций может привести к штрафам, проблем во время техосмотра или отказу в страховых выплатах в случае ДТП.

Отдельное внимание владельцам советуют уделять документальному сопровождению. Сохранение договоров купли, сертификатов соответствия и других подтверждающих документов на установленный двигатель позволяет избежать спорных ситуаций во время проверок или продажи автомобиля.

В итоге, водители могут избежать лишних бюрократических процедур при условии установки аналогичного двигателя, однако другие варианты желательно согласовывать, во избежание проблем с государственными органами.