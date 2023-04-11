Среди обещанного правительством Дании – не только тяжелое вооружение, но и боеприпасы.

19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar Дания планирует передать Украине уже в следующем месяце. А танки поступят в ВСУ летом. Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в понедельник.

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В настоящее время украинские артиллеристы проходят обучение на САУ Caesar в Дании на тренировочных полигонах.

Артиллерийская установка CAESAR военных в Дании. Фото: Минобороны Дании



Датские Caesar значительно отличаются от французских, уже имеющихся на вооружении ВСУ. Они ведь сделаны на шасси 8х8 Tatra 815-7, а не 6х6 Renault Sherpa5. Больше по габаритам шасси позволило увеличить количество перевозимых САУ боеприпасов: с 18 до 30. В то же время вес машины вырос с 17,7 до 28,7-30,2 тонны, что связано еще и с увеличением бронирования шасси. Кроме того, была изменена система зарядки, которая стала автоматизированной.

Также к лету Украина начнет получать танки Leopard 1, которые будут поставлены в рамках совместного данско-немецко-нидерландского проекта по передаче танков ВСУ.

“О танках Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину можно будет поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых в Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи», – отметил Поульсен.

Он также добавил, что важно, чтобы украинские специалисты получили навыки по обслуживанию и ремонту этого вооружения перед тем, как оно прибудет в Украину, и это будет проработано.

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Кроме того, в начале апреля Дания и Норвегия договорились о совместном снабжении Вооруженными силами Украины 8 тысяч снарядов в артиллерию калибра 155-мм.

Соглашение между двумя странами предусматривает совместное производство боеприпасов. В Дании 155-миллиметровые норвежские артиллерийские снаряды будут комплектоваться датскими пороховыми металлическими зарядами и детонаторами в уже готовые артиллерийские выстрелы. Снаряды будут переданы вместе с артиллерийскими системами Caesar.