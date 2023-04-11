Серед обіцяного урядом Данії - не лише важке озброєння, але й боєприпаси.

19 самохідних артилерійські установки (САУ) Caesar Данія планує передати Україні вже наступного місяця. А танки надійдуть до ЗСУ влітку. Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у понеділок.

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Наразі українські артилеристи проходять навчання на САУ Caesar у Данії на тренувальних полігонах.

Артилерійська установка CAESAR військових Данії. Фото: Міноборони Данії



Також до літа Україна почне отримувати танки Leopard 1, які будуть поставлені у рамках спільного дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків ЗСУ.

“Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі”, – зазначив Поульсен.

Він також додав, що важливо, щоб українські фахівці отримали навики з обслуговування та ремонту цього озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.

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Окрім того, на початку квітня Данія та Норвегія домовилися про спільне постачання Збройним силам України 8 тисяч снарядів до артилерії калібру 155-мм.

Угода між двома країнами передбачає спільне виготовлення боєприпасів. У Данії 155-міліметрові норвезькі артилерійські снаряди комплектуватимуть данськими пороховими метальними зарядами та детонаторами у вже готові артилерійські постріли. Снаряди передадуть разом з артилерійськими системами Caesar.