Кольцевая развязка из ниоткуда ведет в никуда: фото

О строительстве сообщает информационная доска проекта, где указано, что заказчиком объекта является муниципалитет Залаэгерсег. На создание этого дорожного сооружения, строительство которого началось 4 года назад, потрачено добрые 500 миллионов венгерских форинтов из финансирования Европейского Союза.

По некоторым источникам, как рассказывает atlatszo.hu, здесь должен был быть логистический центр и контейнерный терминал частной компании Metrans. Для этого построили кольцевую развязку.

Однако проект Metrans, анонсированный в 2021 году, до сих пор не стартовал, поскольку требует развития железной дороги. Железнодорожное полотно обещало насыпать и уложить пути правительство Венгрии еще 4 года назад, но с тех пор так ничего и не сделал.

Обещания на европейский лад

В феврале 2021 года министр иностранных дел Петер Сийярто объявил, что транспортная компания Metrans построит контейнерный терминал и логистический центр в Залаэгерсеге стоимостью 15,7 млрд форинтов.

Миссия хорошая, проект считался перспективным. Целью немецкой компании с инвестициями было позволить товарам, прибывающим по железной дороге из портов Адриатического моря (Триест, Копер, Риека), продолжать движение отсюда в направлении Словакии, Чехии и Польши, без необходимости проходить через Будапешт.

Информационная доска проекта ЕС, а на заднем плане – кольцевая развязка. Фото: Átlátszó,Gergely Pápai

Муниципалитет работает лучше, чем правительство Венгрии

Чтобы помочь инвестициям, муниципалитет Залаэгерсег взял на себя обязательства построить кольцевую развязку и дорогу, ведущую к будущему контейнерному терминалу, а также развивать коммунальные услуги на территории, приобретенной компанией. Муниципалитет уже выполнил свои обязательства до конца 2023 года.

Несмотря на то, что в сентябре 2021 года представители Metrans заложили первый камень в фундамент инвестиции, строительство ни терминала, ни логистического центра не начато. Правительство Виктора Орбана, мягко говоря, не спешило с выполнением обещаний по железнодорожной дельта-трассе.

Кольцевая развязка построена по современным стандартам, но ведет из ниоткуда в никуда. Фото: Átlátszó,Gergely Pápai

Компания и мэр показывают пальцем на правительство

Мэр Залаэгерсега подчеркнул, что муниципалитет выполнил взятые на себя задачи, он не имеет влияния на строительство дельтовой колеи.

В Metrans заявили, что пока они не смогли начать инвестирование, поскольку железная дорога не построена.

"В условиях отсутствия железнодорожного сообщения работа терминала невозможна", – отмечают в Metrans.

Долгострой европейского статуса

Все это будет нескоро. Проблемная железнодорожная дельта-трасса в Заласентиване не будет завершена в один миг: согласно сообщению о государственных закупках, пока неизвестный победитель тендера должен будет построить ее за 840 дней, то есть более чем за 2 года.

Поэтому, даже если они начнут работы в этом году, завершение строительства будет не раньше конца 2027 года, хотя на церемонии закладки фундаментного камня в 2021 году чиновники заявили, что контейнерный терминал начнет работать уже в 2023 году.