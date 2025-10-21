Кільцева розв'язка з нізвідки веде в нікуди: фото

Про будівництво сповіщає гарна інформаційна дошка проєкту, де вказано, що замовником об'єкта є муніципалітет Залаегерсег. На створення цієї дорожньої споруди, будівництво якої розпочалося 4 роки тому, витрачено добрі 500 мільйонів угорських форинтів із фінансування Європейського Союзу.

За деякими джерелами, як розповідає atlatszo.hu, тут мав бути логістичний центр і контейнерний термінал приватної компанії Metrans. Для цього побудували кільцеву розв'язку.

Однак проєкт Metrans, анонсований у 2021 році, досі не стартував, оскільки потребує розвитку залізниці. Залізничне полотно обіцяв насипати й вкласти колію уряд Угорщини ще 4 роки тому, але з того часу так нічого й не зробив.

Обіцянки-цяцянки на європейський лад

У лютому 2021 року міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що транспортна компанія Metrans побудує контейнерний термінал і логістичний центр у Залаегерсегу вартістю 15,7 млрд форинтів.

Місія гарна, проєкт вважався перспективним. Метою німецької компанії з інвестиціями було дозволити товарам, що прибували залізницею з портів Адріатичного моря (Трієст, Копер, Рієка), продовжувати рух звідси в напрямку Словаччини, Чехії та Польщі, без необхідності проходити через Будапешт.

Інформаційна дошка проєкту ЄС, а на задньому плані – кільцева розв'язка. Фото: Átlátszó,Gergely Pápai

Муніципалітет працює ліпше, ніж уряд Угорщини

Щоб допомогти інвестиціям, муніципалітет Залаегерсег взяв на себе зобов'язання побудувати кільцеву розв'язку та дорогу, що веде до майбутнього контейнерного термінала, а також розвивати комунальні послуги на території, придбаній компанією. Муніципалітет вже виконав свої зобов'язання до кінця 2023 року.

Попри те, що у вересні 2021 року представники Metrans заклали перший камінь у фундамент інвестиції, будівництво ні терміналу, ні логістичного центру не розпочато. Уряд Віктора Орбана, м'яко кажучи, не поспішав з виконанням обіцянок щодо залізничної дельта-траси.

Кільцева розв'язка побудована за сучасними стандартами, але веде з нізвідки в нікуди. Фото: Átlátszó,Gergely Pápai

Компанія і мер показують пальцем на уряд

Мер Залаегерсега наголосив, що муніципалітет виконав взяті на себе завдання, він не має впливу на будівництво дельтової колії.

У Metrans заявили, що наразі вони не змогли розпочати інвестування, оскільки залізниця не побудована.

"В умовах відсутності залізничного сполучення робота терміналу неможлива", - зазначають у Metrans.

Довгобуд європейського статусу

Все це буде нескоро. Проблемна залізнична дельта-траса в Заласентівані не буде завершена в одну мить: згідно з повідомленням про державні закупівлі, поки що невідомий переможець тендеру повинен буде побудувати її за 840 днів, тобто більше ніж за 2 роки.

Тому, навіть якщо вони почнуть роботи цьогоріч, завершення будівництва буде не раніше кінця 2027 року, хоча на церемонії закладки фундаментного каменю у 2021 році чиновники заявили, що контейнерний термінал почне працювати вже у 2023 році.