Коммунальщики смогут покупать технику с кэшбэком от государства

Внесение изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы “Сделано в Украине” уже назрело и требовало коррекции. Об изменениях и дополнениях говорится в постановлении Кабинет Министров Украины от 4 августа 2025 г. № 935.
Все делается для того, чтобы частичная компенсация стоимости техники и оборудования отечественного производства стимулировала как отечественных производителей, так и потребителей.
Сейчас перечень техники отечественного производства, стоимость которой частично компенсируется бюджетными средствами, уже поражает как количеством, так и товарной номенклатурой.
Перечень техники:
- городские и туристические автобусы;
- общественные автобусы;
- двухсекционные автобусы;
- низкопольные автобусы;
- фургоны на базе шасси грузовых и специальных автомобилей (в том числе рефрижераторные, промышленно-товарные, изотермические);
- автоцистерны;
- автоцистерны для перевозки горюче-смазочных материалов;
- пожарные автоцистерны;
- вагоны-цистерны;
- тралы;
- прицепы и полуприцепы (кроме прицепов и полуприцепов самозагрузочных или саморазгрузочных для сельского хозяйства);
- шасси для грузовых и специальных автомобилей.
Строительная, коммунальная и специальная техника:
- краны, в том числе башенные;
- землеройные машины;
- погрузчики (манипуляторы);
- экскаваторы-погрузчики;
- кран-балки;
- мусоровозы и ассенизационные машины;
- мусороуборочные машины.
Кроме того, что дополнен список коммунальными предприятиями (пункт 4 после слова "производства"), которые осуществляют закупку техники и оборудования отечественного производства за средства, полученные ими от осуществления их хозяйственной деятельности, изменений претерпел первый абзац пункта 24. Его изложили в новой редакции:
"24. Техника и оборудование, приобретенные покупателями с частичной компенсацией, в течение трех лет не подлежат отчуждению и используются по назначению, кроме случаев, когда техника и оборудование приобретены как комплектующие части для производства готовой продукции или приняты уполномоченными банками в залог и отчуждаются в случае невыполнения заемщиком обязательств по кредитному договору".