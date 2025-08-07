Укр
Ру

Коммунальщики смогут покупать технику с кэшбэком от государства

Кабинет министров Украины расширил программу компенсации "Сделано в Украине". Отныне в список получателей возмещения 15% стоимости украинской промышленной техники включены коммунальные предприятия. Есть и другие дополнения.
Экспериментальная программа компенсации "Сделано в Украине" претерпела приятные изменения - Auto24
Валентин Ожго
logo7 августа, 08:40
logo0
logo0 мин

Внесение изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы “Сделано в Украине” уже назрело и требовало коррекции. Об изменениях и дополнениях говорится в постановлении Кабинет Министров Украины от 4 августа 2025 г. № 935.

Все делается для того, чтобы частичная компенсация стоимости техники и оборудования отечественного производства стимулировала как отечественных производителей, так и потребителей.

Читайте также Как покупатели отечественной техники могут получить возврат 15% ее стоимости

Сейчас перечень техники отечественного производства, стоимость которой частично компенсируется бюджетными средствами, уже поражает как количеством, так и товарной номенклатурой.

Перечень техники:

  • городские и туристические автобусы;
  • общественные автобусы;
  • двухсекционные автобусы;
  • низкопольные автобусы;
  • фургоны на базе шасси грузовых и специальных автомобилей (в том числе рефрижераторные, промышленно-товарные, изотермические);
  • автоцистерны;
  • автоцистерны для перевозки горюче-смазочных материалов;
  • пожарные автоцистерны;
  • вагоны-цистерны;
  • тралы;
  • прицепы и полуприцепы (кроме прицепов и полуприцепов самозагрузочных или саморазгрузочных для сельского хозяйства);
  • шасси для грузовых и специальных автомобилей.

Читайте также Благодаря локализации эта машина получила статус "Сделано в Украине"


Строительная, коммунальная и специальная техника:

  • краны, в том числе башенные;
  • землеройные машины;
  • погрузчики (манипуляторы);
  • экскаваторы-погрузчики;
  • кран-балки;
  • мусоровозы и ассенизационные машины;
  • мусороуборочные машины.

Кроме того, что дополнен список коммунальными предприятиями (пункт 4 после слова "производства"), которые осуществляют закупку техники и оборудования отечественного производства за средства, полученные ими от осуществления их хозяйственной деятельности, изменений претерпел первый абзац пункта 24. Его изложили в новой редакции:

Читайте также Что украинские компании показали на выставке грузовиков в Ганновере

"24. Техника и оборудование, приобретенные покупателями с частичной компенсацией, в течение трех лет не подлежат отчуждению и используются по назначению, кроме случаев, когда техника и оборудование приобретены как комплектующие части для производства готовой продукции или приняты уполномоченными банками в залог и отчуждаются в случае невыполнения заемщиком обязательств по кредитному договору".

#Законодательство #Новости #Спецтехника #Фото