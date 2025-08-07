Коммунальщики смогут покупать технику с кэшбэком от государства

Внесение изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы “Сделано в Украине” уже назрело и требовало коррекции. Об изменениях и дополнениях говорится в постановлении Кабинет Министров Украины от 4 августа 2025 г. № 935.

Все делается для того, чтобы частичная компенсация стоимости техники и оборудования отечественного производства стимулировала как отечественных производителей, так и потребителей.

Сейчас перечень техники отечественного производства, стоимость которой частично компенсируется бюджетными средствами, уже поражает как количеством, так и товарной номенклатурой.

Перечень техники:

городские и туристические автобусы;

общественные автобусы;

двухсекционные автобусы;

низкопольные автобусы;

фургоны на базе шасси грузовых и специальных автомобилей (в том числе рефрижераторные, промышленно-товарные, изотермические);

автоцистерны;

автоцистерны для перевозки горюче-смазочных материалов;

пожарные автоцистерны;

вагоны-цистерны;

тралы;

прицепы и полуприцепы (кроме прицепов и полуприцепов самозагрузочных или саморазгрузочных для сельского хозяйства);

шасси для грузовых и специальных автомобилей.

Строительная, коммунальная и специальная техника:

краны, в том числе башенные;

землеройные машины;

погрузчики (манипуляторы);

экскаваторы-погрузчики;

кран-балки;

мусоровозы и ассенизационные машины;

мусороуборочные машины.

Кроме того, что дополнен список коммунальными предприятиями (пункт 4 после слова "производства"), которые осуществляют закупку техники и оборудования отечественного производства за средства, полученные ими от осуществления их хозяйственной деятельности, изменений претерпел первый абзац пункта 24. Его изложили в новой редакции:

"24. Техника и оборудование, приобретенные покупателями с частичной компенсацией, в течение трех лет не подлежат отчуждению и используются по назначению, кроме случаев, когда техника и оборудование приобретены как комплектующие части для производства готовой продукции или приняты уполномоченными банками в залог и отчуждаются в случае невыполнения заемщиком обязательств по кредитному договору".