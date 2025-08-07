Комунальники зможуть купувати техніку з кешбеком від держави

Внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" вже назріло й вимагало корекції. Про зміни й доповнення йдеться у постанові Кабінет Міністрів України від 4 серпня 2025 р. № 935.

Все робиться для того, щоб часткова компенсація вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва стимулювала як вітчизняних виробників, так і споживачів.

Нині перелік техніки вітчизняного виробництва, вартість якої частково компенсується бюджетними коштами, вже вражає як кількістю, так і товарною номенклатурою.

Перелік техніки:

міські та туристичні автобуси;

громадські автобуси;

двосекційні автобуси;

низькопідлогові автобуси;

фургони на базі шасі вантажних та спеціальних автомобілів (у тому числі рефрижераторні, промислово-товарні, ізотермічні);

автоцистерни;

автоцистерни для перевезення пально-мастильних матеріалів;

пожежні автоцистерни;

вагони-цистерни;

трали;

причепи та напівпричепи (крім причепів та напівпричепів самозавантажувальних або саморозвантажувальних для сільського господарства);

шасі для вантажних та спеціальних автомобілів.

Будівельна, комунальна і спеціальна техніка:

крани, в тому числі баштові;

землерийні машини;

навантажувачі (маніпулятори);

екскаватори-навантажувачі;

кран-балки;

сміттєвози та асенізаційні машини;

сміттєзбиральні машини.

Окрім того, що доповнено список комунальними підприємствами (пункт 4 після слова "виробництва"), які здійснюють закупівлю техніки й обладнання вітчизняного виробництва за кошти, отримані ними від провадження їх господарської діяльності, змін зазнав перший абзац пункту 24. Його виклали у новій редакції:

"24. Техніка і обладнання, придбані покупцями з частковою компенсацією, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадків, коли техніка і обладнання придбані як комплектувальні частини для виробництва готової продукції або прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором".