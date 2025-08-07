Укр
Комунальники зможуть купувати техніку з кешбеком від держави

Кабінет міністрів України розширив програму компенсації "Зроблено в Україні". Відтепер до списку отримувачів відшкодування 15% вартості української промислової техніки включено комунальні підприємства. Є й інші доповнення.
Експериментальна програму компенсації "Зроблено в Україні"зазнала приємних змін - Auto24
Валентин Ожго
7 серпня, 08:40
Внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" вже назріло й вимагало корекції. Про зміни й доповнення йдеться у постанові Кабінет Міністрів України від 4 серпня 2025 р. № 935.

Все робиться для того, щоб часткова компенсація вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва стимулювала як вітчизняних виробників, так і споживачів.

Нині перелік техніки вітчизняного виробництва, вартість якої частково компенсується бюджетними коштами, вже вражає як кількістю, так і товарною номенклатурою.

Перелік техніки:

  • міські та туристичні автобуси;
  • громадські автобуси;
  • двосекційні автобуси;
  • низькопідлогові автобуси;
  • фургони на базі шасі вантажних та спеціальних автомобілів (у тому числі рефрижераторні, промислово-товарні, ізотермічні);
  • автоцистерни;
  • автоцистерни для перевезення пально-мастильних матеріалів;
  • пожежні автоцистерни;
  • вагони-цистерни;
  • трали;
  • причепи та напівпричепи (крім причепів та напівпричепів самозавантажувальних або саморозвантажувальних для сільського господарства);
  • шасі для вантажних та спеціальних автомобілів.

Будівельна, комунальна і спеціальна техніка:

  • крани, в тому числі баштові;
  • землерийні машини;
  • навантажувачі (маніпулятори);
  • екскаватори-навантажувачі;
  • кран-балки;
  • сміттєвози та асенізаційні машини;
  • сміттєзбиральні машини.

Окрім того, що доповнено список комунальними підприємствами (пункт 4 після слова "виробництва"), які здійснюють закупівлю техніки й обладнання вітчизняного виробництва за кошти, отримані ними від провадження їх господарської діяльності, змін зазнав перший абзац пункту 24. Його виклали у новій редакції:

"24. Техніка і обладнання, придбані покупцями з частковою компенсацією, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадків, коли техніка і обладнання придбані як комплектувальні частини для виробництва готової продукції або прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором".

