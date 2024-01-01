Що українські компанії показали на виставці вантажівок в Ганновері

Експозиція українських підприємств мала доволі масштабні розміри. На стенді площею 326 квадратних метрів наші промисловці виставляли цистерни, трали, причепи та надбудови на автомобільні шасі. На видному місці кожного зразка продукції впадали в око наклейки "Зроблено в Україні".

Інтерес до української продукції підігрівало багато факторів. Один з них – звичайна допитливість, мовляв, як у стані війни країна може виготовляти такий транспорт.

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У першому півріччі 2024 року мережа заправок AMIC ENERGY сплатила до бюджетів усіх рівнів року майже 1,2 млрд грн. Це один з найбільших показників зі сплати податків серед вітчизняних мереж автозаправок. Сьогодні AMIC ENERGY продовжує свою місію сприяння економічному розвитку та зміцненню обороноздатності України. Дізнатися більше про компанію та її проєкти можна за посиланням. Рекламна інформація

Фото: Федерація роботодавців України

Скажімо, компанія TAD вийшла на подіум з дебютною моделлю причепа "Тітан". Цей новачок спроможний перевозити вантажі масою до 110 тонн. В Україні до нинішнього часу жоден виробник причепи такої вантажності не виробляв.

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У Європі причіпними системами такої розмірної групи взагалі мало хто з виробників займається. В основному випускаються класичні дво- та тривісні напівпричепи до магістральних тягачів. Платформи під негабаритні вантажі в номенклатурі заводів – рідкість.

Фото: Федерація роботодавців України



Через це причепи TAD у Європі популярні, ними транспортують великогабаритні конструкції вітряків, важелезні трансформатори тощо. Сподіваємось, і 8-осьовий Titan свого покупця знайде.

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Компанія Everlast EVL демонструвала дві цистерни. Одна з них розроблялася під хімічні та небезпечні вантажі. Це своєрідний універсал, розрахований на транспортно-логістичні завдання логістичних компаній з виконання замовлень на перевезення рідин різних шкідливих сполучень. Зроблена та бочка у європейській комплектації в полегшеній версії.

Фото: Федерація роботодавців України



Друга цистерна виготовлялася під перевезення вуглекислого газу. Під таку специфіку вантажів Everlast раніше не виробляв причепи. Це його "перша ластівка" в тій темі, яку перед виходом на ринок вирішено показати на виставці.

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Зі своїм низькорамним причепом на виставці засвітився й новачок української причіпної техніки компанія Patron auto.

Поки повідомлень про укладені контракти й протоколи намірів не надходило, але у Федерації роботодавців України впевнені в результативності виставкового турне.