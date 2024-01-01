Что украинские компании показали на выставке грузовиков в Ганновере

Экспозиция украинских предприятий имела довольно масштабные размеры. На стенде площадью 326 квадратных метров наши промышленники выставляли цистерны, тралы, прицепы и надстройки на автомобильные шасси. На видном месте каждого образца продукции бросались в глаза наклейки "Сделано в Украине".

Интерес к украинской продукции подогревало много факторов. Один из них – обычная любознательность, мол, как в состоянии войны страна может производить такой транспорт.

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В первом полугодии 2024 года сеть заправок AMIC ENERGY уплатила в бюджеты всех уровней года почти 1,2 млрд грн. Это один из крупнейших показателей по уплате налогов среди отечественных сетей автозаправок. Сегодня AMIC ENERGY продолжает свою миссию содействия экономическому развитию и укреплению обороноспособности Украины. Узнать больше о компании и ее проектах можно по ссылке. Рекламная информация

Фото: Федерация работодателей Украины

Скажем, компания TAD вышла на подиум с дебютной моделью прицепа "Титан". Этот новичок способен перевозить грузы массой до 110 тонн. В Украине до нынешнего времени ни один производитель прицепы такой грузоподъемности не производил.

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В Европе прицепными системами такой размерной группы вообще мало кто из производителей занимается. В основном выпускаются классические двух- и трехосные полуприцепы к магистральным тягачам. Платформы под негабаритные грузы в номенклатуре заводов – редкость.

Фото: Федерация работодателей Украины



Поэтому прицепы TAD в Европе популярны, ими транспортируют крупногабаритные конструкции ветряков, тяжелые трансформаторы и тому подобное. Надеемся, и 8-осевой Titan своего покупателя найдет.

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Компания Everlast EVL демонстрировала две цистерны. Одна из них разрабатывалась под химические и опасные грузы. Это своеобразный универсал, рассчитан на транспортно-логистические задачи логистических компаний по выполнению заказов на перевозку жидкостей различных вредных соединений. Сделана и бочка в европейской комплектации в облегченной версии.

Фото: Федерация работодателей Украины



Вторая цистерна изготавливалась под перевозку углекислого газа. Под такую специфику грузов Everlast ранее не производил прицепы. Это его "первая ласточка" в такой теме, которую перед выходом на рынок решено показать на выставке.

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Со своим низкорамным прицепом на выставке засветился и новичок украинской прицепной техники компания Patron auto.

Пока сообщений о заключенных контрактах и протоколах намерений не поступало, но в Федерации работодателей Украины уверены в результативности выставочного турне.