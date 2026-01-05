Кому достались найденные в поле машины контрабандистов

Короткое информационное сообщение об этом разместили на своих ФБ-страницах областная прокуратура и Бюро экономической безопасности. Подано несколько фото и описание к ним.

Обстоятельства проведенной операции не уточняются, говорится лишь о типе транспортных средств и локацию. Вероятно, контрабандисты почувствовали угрозу и скрылись прямо с места происшествия, не успев переправить груз по воздуху через пограничную полосу.

Транспортное обеспечение с иностранными номерами

Как можно понять, технику пограничники заметили и изъяли недалеко от села Хижа Виноградовского района "при попытке незаконно переправить в Румынию коробки с сигаретами. Лиц, причастных к перевозке, на месте не было".

Вещественными доказательствами преступных намерений стали два автомобиля – легковушка Opel Vectra и микроавтобус Volkswagen Caravella. Обе машины с иностранной регистрацией. Сразу стоит уточнить, Caravella была в грузовом исполнении.

Opel Vectra не новый, но "не убитый" и в войсках еще послужит добрым делам. Фото из указанных выше структур

Воздушный "коридор" пограничники закрыли

Также были изъяты коробки с сигаретами и два БпЛА, с помощью которых планировалась доставка воздухом контрабандного груза через границу в Румынию.

И хотя обнаруженные в фургоне беспилотники были самодельные, они имели рабочее состояние. Также изъята пусковая установка к ним.

В фургон неизвестные перед побегом наскоро забросили БПЛА и пульты, что стали впоследствии вещественными доказательствами. Фото: прокуратура Закарпатья

Логистический канал готовился тщательно

Операция по доставке сигарет по воздуху через границу хорошо готовилась, была затратной. Как показал проведенный редакцией Авто24 мониторинг цен, только пульт дистанционного управления FrSky Taranis Q X7 в украинской сети розничной торговли стоит 8 399 гривен за одну единицу. Таких пультов было два – на каждый аппарат.

О количестве коробок с сигаретами не сообщается, как и о годе выпуска транспортных средств и их цене.

Конфискат пошел в войска, но... не весь

По решению суда транспортные средства и другие имущественные вещественные доказательства конфискованы. Легковушка Opel Vectra и фургон Volkswagen Caravella, которые обнаружили и забрали с поля инспекторы 27-го пограничного отряда Госпогранслужбы, передано военным.

Любые фургоны, в том числе всевозможные "течики" и им подобные, как вот Volkswagen Caravella, у армейцев пользуются повышенным спросом. Фото из указанных выше структур

Также армейцам переданы конфискованные два самодельных аппарата БПЛА с пультами управления к ним и пусковая установка.

О дальнейшем пути сигарет не сообщается. Их могли утилизировать, что мало вероятно. Есть надежда, что в отношении этого товара еще проводится экспертиза и сигарты при соответствующих показателях будут отправлены фронтовикам.