Кому дісталися знайдені у полі машини контрабандистів

Коротке інформаційне повідомлення про це розмістили на своїх ФБ-сторінках обласна прокуратура та Бюро економічної безпеки. Подано кілька фото та опис до них.

Обставини проведеної операції не уточнюються, йдеться лише про тип транспортних засобів та локацію. Ймовірно, контрабандисти відчули загрозу й втекли прямо з місця події, не встигнувши переправити вантаж повітрям через прикордонну смугу.

Транспортне забезпечення з іноземними номерами

Як можна зрозуміти, техніку прикордонники примітили й вилучили неподалік села Хижа Виноградівського району "при спробі незаконно переправити до Румунії коробки з цигарками. Осіб, причетних до перевезення, на місці не було".

Речовими доказами злочинних намірів стали два автомобілі – легковик Opel Vectra та мікроавтобус Volkswagen Caravella. Обидві машини з іноземною реєстрацією. Відразу варто уточнити, Caravella була у вантажному виконанні.

Opel Vectra не новий, але "не вбитий" і у військах ще послужить добрим ділам. Фото з зазначених вище структур

Повітряний "коридор" прикордонники закрили

Також були вилучені коробки з цигарками та два БпЛА, за допомогою яких планувалася доставка повітрям контрабандного вантажу через кордон до Румунії.

І хоча виявлені у фургоні безпілотники були саморобні, вони мали робочий стан. Також вилучено пускову установку до них.

У фургон невідомі перед втечею нашвидкоруч закинули БПЛА та пульти, що стали згодом речовими доказами. Фото: прокуратура Закарпаття

Логістичний канал готувався ретельно

Операція для доставки цигарок повітрям через кордон добре готувалася, була затратною. Як показав проведений редакцією Авто24 моніторинг цін, лише пульт дистанційного управління FrSky Taranis Q X7 в українській мережі роздрібної торгівлі коштує 8 399 гривень за одну одиницю. Таких пультів було два – на кожен апарат.

Про кількість коробок з цигарками не повідомляється, як і про рік випуску транспортних засобів та їхню ціну.

Конфіскат пішов у війська, але... не весь

За рішенням суду транспортні засоби та інші майнові речові докази конфісковано. Легковик Opel Vectra та фургон Volkswagen Caravella, які виявили та забрали з поля інспектори 27-го прикордонного загону Держприкордонслужби, передано військовим.

Будь-які фургони, у тому числі усілякі "течики" та їм подібні, як от Volkswagen Caravella, у армійців мають підвищений попит. Фото з зазначених вище структур

Також армійцям передано конфісковані два саморобні апарати БПЛА із пультами керування до них та пускову установку.

Про подальший шлях цигарок не повідомляється. Їх могли утилізувати, що мало ймовірно. Є сподівання, що відносно цього товару ще проводиться експертиза й цигарки при відповідних показниках будуть відправлені фронтовикам.