С 1 февраля Toyota начались продажи в Украине нового Toyota C-HR по цене от 1 422 000 грн ($37 500).

Автомобиль отличается купеобразным силуэтом и создан на основе философии "Концепт-кар на дороге".

Линии автомобиля стали еще более четкими, подчеркнув его яркую внешность. Toyota C-HR на 37 мм шире предыдущих моделей, динамичности и спортивности автомобилю добавляет уменьшенный на 24 мм передний свес.

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К другим характерным особенностям нового Toyota C-HR можно отнести специальные выдвижные дверные ручки, представленные в моделях Toyota впервые, а также бесшовную установку важных элементов, в частности камеры, радара и омывателей фар. Светодиодные фары головного света теперь полностью интегрированы с указателями поворота, а название модели - в задний светодиодный фонарь. Еще одно ноу-хау модели - двухтонная окраска, входящая в состав пакета Premiere Edition для комплектаций высшего уровня.

Внутри Toyota C-HR имеет панель приборов, которая вместе с панелями дверей и центральной консолью как будто окутывает пассажиров и водителя. А интегрированный в панель приборов мультимедийный дисплей воспроизводит всю важную информацию. Пространство водителя предусматривает расположение всех элементов управления в удобной зоне обзора, чтобы не отвлекаться лишний раз от дороги.





Новые владельцы модели оценят удобство пользования функциями, максимизирующими комфорт вождения. Автомобиль "здоровается" с водителем включением фар. А в салоне для пользователей сохранены предыдущие настройки.

Toyota C-HR поддерживает функцию автоматической парковки, а салон автомобиля имеет 64-цветную систему иллюминации, что создает особую атмосферу внутри. Также в салоне применяется технология улучшения качества воздуха nanoeX™, благодаря которой не только устраняются неприятные запахи, но и увлажняется кожа пользователей автомобиля.

Интерактивные мультимедийные возможности обеспечиваются благодаря системе Toyota Smart Connect с беспроводным подключением к смартфону через Apple CarPlay или Android Auto.



Оптимальный баланс мощности и низкого уровня выбросов в Toyota C-HR обеспечивается благодаря новой гибридной технологии пятого поколения от Toyota. А линейка силовых установок представлена тремя модификациями - 1.8 Hybrid, 2.0 Hybrid, 2.0 Hybrid AWD-i.

Все силовые агрегаты были сконструированы с учетом отзывов клиентов о предыдущем поколении. Они оснащены модернизированными компонентами, чтобы улучшить производительность автомобиля и снизить его массу. Новая литий-ионная батарея размещена под вторым рядом сидений и является более компактной, чем предыдущие версии. Она на 1,5 кг легче, но в то же время обеспечивает на 14% больше мощности.

Новый Toyota C-HR оснащен пакетом Toyota Safety Sense последнего поколения, включающий системы превентивной безопасности большей функциональности, а также гарантирует полный мониторинг окружения автомобиля.

Так, новейшая система предотвращения столкновений (PCS) и проактивной помощи в управлении (PDA) постоянно отслеживают дорогу на предмет опасностей. Они могут отправить оповещение водителю или автоматически нивелировать ускорение и обеспечить торможение, если обнаружена опасность. Это защищает от ряда факторов риска, таких как наличие более медленного или неподвижного транспортного средства впереди, пешеходов или велосипедистов, которые пересекают полосу движения, - даже если они делают это на дороге, на которую поворачивает транспортное средство.

Расширенный пакет систем безопасности предусматривает наличие таких опций, как помощь в изменении полосы движения и оповещения о перекрестном движении впереди.

Напомним, что представлена европейская Toyota Camry.



Toyota C-HR - лидер по экологичности среди других моделей Toyota. В автомобиле применяется вдвое больше переработанного пластика, а 19 его элементов изготавливаются преимущественно из материалов вторичного сырья. Так, отделка сидений Toyota C-HR изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.