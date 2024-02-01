З 1 лютого Toyota розпочинає продажі в Україні нового Toyota C-HR ціною від 1 422 000 грн ($37 500).

Автомобіль вирізняється купеподібним силуетом та створений на основі філософії «Концепт-кар на дорозі».

Лінії автомобіля стали ще чіткішими, підкресливши його яскраву зовнішність. Toyota C-HR на 37 мм ширший за попередні моделі, динамічності та спортивності автомобілю додає зменшений на 24 мм передній звис.

Також цікаво Toyota залишилась лідером з виробництва автомобілів у світі

До інших характерних особливостей нового Toyota C-HR можна віднести спеціальні висувні дверні ручки, що представлені у моделях Toyota вперше, а також безшовне встановлення важливих елементів, зокрема камери, радара та омивачів фар. Світлодіодні фари головного світла відтепер повністю інтегровані з покажчиками повороту, а назва моделі — у задній світлодіодний ліхтар. Ще одне ноу-хау моделі — двотонове забарвлення, що входить до складу пакету Premiere Edition для комплектацій вищого рівня.

Всередині Toyota C-HR має панель приладів, яка разом із панелями дверцят і центральною консоллю наче огортає пасажирів та водія. А інтегрований у панель приладів мультимедійний дисплей відтворює всю важливу інформацію. Простір водія передбачає розташування всіх елементів керування у зручній зоні огляду, щоб не відволікатися зайвий раз від дороги.





Нові власники моделі оцінять зручність користування функціями, що максимізують комфорт водіння. Автомобіль «вітається» з водієм увімкненням фар. А в салоні для користувачів збережено попередні налаштування.

Toyota C-HR підтримує функцію автоматичного паркування, а салон автомобіля має 64-колірну систему ілюмінації, що створює особливу атмосферу всередині. Також у салоні застосовується технологія поліпшення якості повітря nanoeX™, завдяки якій не лише усуваються неприємні запахи, а й зволожується шкіра користувачів автомобіля.

Інтерактивні мультимедійні можливості забезпечуються завдяки системі Toyota Smart Connect із бездротовим підключенням до смартфона через Apple CarPlay або Android Auto.



Оптимальний баланс потужності та низького рівня викидів у Toyota C-HR забезпечується завдяки новій гібридній технології п'ятого покоління від Toyota. А лінійка силових установок представлена трьома модифікаціями — 1.8 Hybrid, 2.0 Hybrid, 2.0 Hybrid AWD-i.

Усі силові агрегати були сконструйовані з урахуванням відгуків клієнтів про попереднє покоління. Вони оснащені модернізованими компонентами, щоб поліпшити продуктивність автомобіля і знизити його масу. Нова літій-іонна батарея розміщена під другим рядом сидінь і є більш компактною за попередні версії. Вона на 1,5 кг легша, але водночас забезпечує на 14% більше потужності.

Новий Toyota C-HR оснащений пакетом Toyota Safety Sense останнього покоління, що включає системи превентивної безпеки більшої функціональності, а також гарантує повніший моніторинг оточення автомобіля.

Так, найновіша система запобігання зіткненням (PCS) та проактивної допомоги у керуванні (PDA) постійно відстежують дорогу на предмет небезпек. Вони можуть надіслати сповіщення водію або автоматично нівелювати прискорення і забезпечити гальмування, якщо виявлено небезпеку. Це захищає від низки факторів ризику, таких як наявність повільнішого або нерухомого транспортного засобу попереду, пішоходів або велосипедистів, які перетинають смугу руху, — навіть якщо вони роблять це на дорозі, на яку повертає транспортний засіб.

Розширений пакет систем безпеки передбачає наявність таких опцій, як допомога у зміні смуги руху та сповіщення про перехресний рух попереду.

Нагадаємо, що представлена європейська Toyota Camry.



Toyota C-HR — лідер з екологічності серед інших моделей Toyota. В автомобілі застосовується вдвічі більше переробленого пластику, а 19 його елементів виготовляються переважно з матеріалів вторинної сировини. Так, оздоблення сидінь Toyota C-HR виготовлено із перероблених пластикових пляшок.