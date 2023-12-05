Бывшие инженеры обанкротившегося автоконцерна SAAB разработали революционный электромобиль Emily GT, но бренд NEVS, которому принадлежали права на авто, оказался в трудной финансовой ситуации. Сейчас проект спасен канадским стартапом, и его планируют запустить в производство, однако название SAAB не будут возвращать.

Инновационный электромобиль с заявленным запасом хода 1000 км, создан бывшими инженерами Saab – за средства от компании, которая купила остатки Saab десять лет назад – стал на шаг ближе к серийному производству.

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National Electric Vehicle Sweden (NEVS) – компания, которая когда-то выкупила SAAB, сейчас и сама находится в затруднительном положении. В отчетах в марте 2023 года говорилось о том, что National Electric Vehicle Sweden (NEVS) была близка к банкротству, уволив 320 своих 340 сотрудников.

Права на проект Emily GT выкупил канадский стартап EV Electra. Компания утверждает, что планирует выполнить амбиции NEVS по производству Emily GT на бывшем заводе Saab в Троллхеттане (Швеция) поскольку она расширяет свой производственные мощности за пределы своего предприятия в Турции.

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Однако канадская фирма подтвердила, что автомобиль не будет носить знаковый значок Saab, а вместо этого выберет название "EV Electra Emily GT".

Перед продажей прав на проект NEVS утверждала, что Emily GT может проехать 1000 км от батареи емкостью 52 кВт-ч и встроенного двигателя на 361 кВт и разгона до 100 км/ч за 4,6 секунды. Также обсуждалась высокопроизводительная версия с рекордными показателями ускорением. Автомобиль имеет стремительный и очень необычный дизайн с оригинальными и инновационными дизайнерскими решениями.

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Появлялись слухи, что автомобиль будет рассчитан на 6 пассажиров, включая водителя. Однако точной информации об электрокаре пока очень мало. Сейчас существует только 6 прототипов Emily GT различной стадии готовности. Когда начнется серийное производство модели также неизвестно.