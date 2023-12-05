Колишні інженери збанкрутілого автоконцерну SAAB розробили революційний електромобіль Emily GT, але бренд NEVS, якому належали права на авто, опинився у скрутній фінансовій ситуації. Зараз проєкт врятований канадським стартапом, і його планують запустити у виробництво, проте назву SAAB не будуть повертати.

Інноваційний електромобіль із заявленим запасом ходу 1000 км, створений колишніми інженерами Saab – за кошти від компанії, яка купила залишки Saab десять років тому – став на крок ближче до серійного виробництва.

Також цікаво: Електричний летючий автомобіль отримав польотний сертифікат

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) – компанія, яка колись викупила SAAB, зараз і сама знаходиться у скрутному становищі. У звітах у березні 2023 року говорилося про те, що National Electric Vehicle Sweden (NEVS) була близька до банкрутства, звільнивши 320 своїх 340 співробітників.

Права на проєкт Emily GT викупив канадський стартап EV Electra. Компанія стверджує, що планує виконати амбіції NEVS щодо виробництва Emily GT на колишньому заводі Saab у Троллхеттані (Швеція) оскільки вона розширює свій виробничі потужності за межі свого підприємства в Туреччині.

Також цікаво: Для усіх електромобілів вистачить: знайдено найбільше родовище літію

Однак канадська фірма підтвердила, що автомобіль не буде носити знаковий значок Saab, а замість цього вибере назву «EV Electra Emily GT».

Перед продажем прав на проєкт NEVS стверджувала, що Emily GT може проїхати 1000 км від батареї місткістю 52 кВт-год і вбудованого двигуна на 361 кВт і розгону до 100 км/год за 4,6 секунди. Також обговорювалась високопродуктивна версія з рекордними показниками прискоренням. Автомобіль має стрімкий та дуже незвичний дизайн з оригінальними та інноваційними дизайнерськими рішеннями.

Читайте також: Електромобілі дешевшають швидше за традиційні авто: дослідження

З’являлись чутки, що автомобіль буде розрахований на 6 пасажирів, включно з водієм. Проте точної інформації про електрокар наразі дуже мало. Наразі існує лише 6 прототипів Emily GT різної стадії готовності. Коли розпочнеться серійне виробництво моделі також невідомо.