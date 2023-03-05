Пока в машине звучит только радио, звучание нас вроде бы и устраивает… Но когда попадется фирменный диск или флешка с какой-то фановой композицией, становится понятным, что в бортовой аудиосистеме что-то, мягко говоря, не идеально. А сказать, что именно не так, мы часто не можем – не хватает знаний. Редакция “Авто 24” отвечает на самые главные вопросы о caraudio.

Правильный характер звучания аудиосистемы в автомобиле – это не только удовольствие от прослушивания. Это еще и безопасность движения, ведь давно доказано, что невнятное звуковое сопровождение воспринимается мозгом как фоновый шум и преждевременно утомляет водителя. К тому же неразборчивый контент на фоне дорожных шумов заставляет слушателей прибавлять громкости, а это еще больше рассеивает водительское внимание и мешает концентрации.

"О вкусах не спорят - их воспитывают", - услышал когда-то журналист "Авто 24" от одного музыканта и разработчика аудиосистем. Понятие качества звука в любом обществе свое.

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Что означает качественный звук в машине?

Когда речь идет о музыке, понятие качества звука во многом субъективно, но с научной точки зрения это тот случай, когда аудиосистема должна воспроизводить запись такой, какой она есть. То есть – без добавления собственной специфики, таких как шумы, искажения, собственная тональная и тембральная окраска. Но большинству потребителей такое пресное звучание не нравится, поэтому производители аудиокомпонентов сознательно модернизируют их амплитудно-частотную характеристику, чтобы в воспроизведении были более заметны те или иные частоты. Выходит своего рода усилитель вкуса, если сравнивать с продуктами питания. Причем здесь очевидно прослеживаются определенные национальные предпочтения.

Так, по мнению наших консультантов, французская школа звуковоспроизведения делает акцент на вокале, как говорят - "голос выпирает". Американцы чаще заказывают тембрально несбалансированные системы с доминированием высоких и низких частот, англичане, напротив, известные ценители правильного тембрального баланса, с дозированным соотношением между высокими, средними и низкими частотами.

Качество звука в машине зависит от комплекса факторов. Компоненты высокого класса – один из ключевых моментов, но таковые сегодня нужно искать.

Эксперты, с которыми общались журналисты "Авто 24", отмечают, что судя по спросу украинские меломаны – в числе наиболее продвинутых в вопросе качества звучания, они выбирают аудиосистемы с классическим, полным и натуральным характером звучания. Хотя, как говорится, о вкусах не спорят.

От чего зависит характер звучания аудиосистемы?

Строго говопря – от всех компонентов, недаром конструкторы в компаниях высокого класса работают, как они говорят, над сквозным трактом, от головного устройства до динамиков. Поэтому знатоки автозвука особенно ценят системы, построенные на основе компонентов одной марки и одной линейки, созданных в связи друг с другом.

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Итак, на параметры звучания влияют “голова”, усилители, конденсаторы системы питания, акустические системы с кроссоверами, процессор обработки звука (если он есть), и, наконец, соединительные кабели, в которых часто искажается сигнал от одного компонента к другому. Очень важно то, как подготовлен к звуковоспроизведению интерьер и как смонтированы акустические системы (динамики).

Некоторые производители car audio сознательно искажают характеристики своих компонентов (“холмы” на АЧХ в районе низких, средних и высоких частот).

Динамики, кстати, очень тяжело (и дорого) сделать универсальными, пригодными для натурального воспроизведения всех жанров музыки. Поэтому именно их часто создают с более-менее узким предназначением – скажем, отдельно для поклонников вокала, для рока или для попсы.

Как сделать в машине "домашний" звук?

Никак. Обеспечить в автомобиле безупречное, так называемое домашнее звучание невозможно. Но стремиться к этому надо, и в этом заключается мастерство инсталляционных центров. Проблема именно автомобильного звука состоит в том, что в отличие от пространства квартиры (комнаты) внутреннее пространство салона очень проблемно для построения правильной звуковой сцены.

Автомобильный салон очень сложен для организации в нем полноценной звуковой сцены. Но в Украине есть инсталляторы, которым это по силам.

Большинство поверхностей в интерьере мягкие, то есть поглощают звуковые волны. Кроме того, нарушают условия их распространения вертикальные спинки сидений и тела пассажиров, количество которых к тому же может быть разным. Места, где в машине традиционно размещают громкоговорители, не позволяют дать им правильное акустическое оформление (корпуса).

Сколько динамиков нужно для качественного звука?

Принцип "чем больше, тем лучше" здесь не работает. Классическая по канонам автозвуковых соревнований схема – пара фронтальных 2-компонентных громкоговорителей и один сабвуфер. Те же 10 – 12 динамиков, которые мы видим в заводских комплектациях автомобилей высокого класса, призваны не для создания Hi-Fi звучания, а для донесения адекватного звука до каждого из пяти членов его экипажа. Ну и для дополнительного привлечения покупателей тоже.

Классическая автомобильная аудиосистема: "голова", усилитель, пара 2-х компонентных динамиков "во фронте" и субвуфер "в тылу".

Почему дорогая аудиосистема звучит "никак"?

Возможно, потому, что она не настроена должным образом, под ваш вкус. Возможно, потому, что система построена неправильно, хотя в ней и использованы дорогостоящие компоненты. Возможно, компоненты предназначены не для вашего музыкального жанра. Наконец, не всегда дорогостоящие компоненты правильно воспроизводят звук.

В действительности большая часть аудиокомпонентов, даже уважаемых брендов, создается в первую очередь с акцентом на надежность, а не на качество воспроизведения звука. Инженерный, а не аудиофильский подход к проектированию компонентов особенно характерен для последних лет, когда аудиосистемы соревновательного уровня вышли из моды. Ведь для проектирования и производства компонентов класса Hi-Fi требуются многочисленные испытания, прослушивания и участие профессиональных музыкантов, что доступно далеко не всем производителям.

Количество динамиков, как и усилителей, на качество музыки в авто влияет косвенно. Но при разумном подходе дополнительные компоненты улучшают звуковую сцену.

Рекомендация Авто 24

Слушайте классику. Профессиональные музыканты, инсталляторы и настройщики звука всегда советуют меломанам воспитывать свою музыкальную культуру на прослушивании классической музыки. Причем очень желательно – именно в концертном зале, а если такой возможности нет, то хотя бы в записи на высококачественной аппаратуре. Именно классические произведения в исполнении профессиональных оркестров показывают все возможное богатство звучания. Только в этом жанре можно встретить инструменты, которые работают в полном диапазоне частот, чистый вокал и широкий динамический диапазон.

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