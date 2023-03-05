Поки в машині лунає лише радіо, звучання нас начебто і влаштовує… Але коли трапиться фірмовий диск чи бодай флешка з якоюсь фановою композицією, стає зрозумілим, що в бортовій аудіосистемі щось, м’яко кажучи, не ідеально. А сказати, що саме не так, ми часто не можемо – бракує знань. Редакція “Авто 24” відповідає на найголовніші запитання щодо caraudio.

Правильний характер звучання аудіосистеми в автомобілі – це не лише задоволення від прослуховування. Це ще й безпека руху, адже давно доведено, що невиразне звукове супроводження сприймається мозком як фоновий шум і передчасно втомлює водія. До того ж нерозбірливий контент на фоні дорожніх шумів змушує слухачів додавати гучності, а це ще більше розсіює увагу водія і заважає концентрації.

“Про смаки не сперечаються – їх виховують”, - почув колись журналіст “Авто 24” від одного музиканта і розробника аудіосистем. Поняття якості звуку у кожному суспільстві своє.

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Що значить якісний звук в машині?

Коли йдеться про музику, поняття якості звуку багато в чому суб’єктивне, але з наукової точки зору це той випадок, коли аудіосистема відтворює запис таким, який він є. Тобто – без додавання власної специфіки, як то шумів, спотворень, власного тонального та тембрального забарвлення. Але більшості споживачів таке прісне звучання не подобається, тому виробники аудіокомпонентів свідомо модернізують їхню амплітудно-частотну характеристику, щоб у відтворенні були більш помітними ті чи інші частоти. Виходить свого роду підсилювач смаку, якщо порівнювати з продуктами харчування. Причому тут явно прослідковуються певні національні вподобання.

Так, на думку наших консультантів, французька школа звуковідтворення робить акцент на вокалі, як то кажуть – “голос випирає”. Американці найчастіше замовляють тембрально незбалансовані системи з домінуванням високих та низьких частот, англійці, навпаки, щирі поціновувачі правильного тембрального балансу, з дозованим співвідношенням між високими, середніми та низькими частотами.

Якість звуку в машині залежить від комплексу чинників. Компоненти високого класу – один з ключових моментів, але такі сьогодні треба шукати.

Експерти, з якими свого часу спілкувалися журналісти “Авто 24”, відзначають, що судячи з попиту українські меломани – в числі найбільш “просунутих” в питанні якості звучання, вони обирають аудіосистеми з найбільш класичним, повним та натуральним характером звучання. Хоча, як то кажуть, про смаки не сперечаються.

Від чого залежить характер звучання аудіосистеми?

Якщо строго, від усіх компонентів, недарма в компаніях конструктори високого класу працюють, як вони кажуть, над наскрізним трактом, від головного пристрою до динаміків. Тому знавці автозвуку особливо цінують системи, побудовані на основі компонентів однієї марки та однієї лінійки, створених у зв’язку один з одним.

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На параметри звучання впливають “голова”, підсилювачі, конденсатори системи живлення, акустичні системи з кросоверами, процесор обробки звуку (якщо він є), нарешті, з’єднувальні кабелі, в яких часто спотворюється сигнал від одного компонента до іншого. Нарешті, важливо те, як підготований до звуковідтворення інтер’єр та як змонтовані акустичні системи (динаміки).

Деякі виробники car audio свідомо спотворюють характеристики своїх компонентів (“пагорби” на АЧХ в районі низьких, середніх та високих частот).

Останні, до речі, дуже важко (і дорого) зробити універсальними, придатними для натурального відтворення усіх жанрів музики. Тому саме їх часто створюють більш-менш вузького призначення – скажімо, окремо для шанувальників вокалу, для року або для “попси”.

Як зробити в машині “хатній” звук?

Ніяк. Забезпечити в автомобілі бездоганне, так зване “хатнє” звучання неможливо. Але прагнути цього треба, і в цьому полягає майстерність інсталяційних центрів. Проблема саме автомобільного звуку у тому, що на відміну від простору квартири (кімнати) внутрішній простір салону дуже проблемний для побудування правильної звукової сцени.

Автомобільний салон дуже складний для організації в ньому повноцінної звукової сцени. Але в Україні є інсталятори, яким це під силу.

Більшість поверхонь в інтер’єрі м’які, тобто поглинають звукові хвилі, крім того, порушують умови їх розповсюдження вертикальні спинки сидінь та тіла пасажирів, кількість яких до того ж може бути різною. Місця, де в машині традиційно розміщують гучномовці, не дозволяють дати їм правильне акустичне оформлення (корпуси).

Скільки динаміків потрібно для якісного звуку?

Принцип “чим більше, тим краще” тут не працює. Класична за канонами автозвукових змагань схема – пара фронтальних 2-компонентних гучномовців і один сабвуфер. А ті 10 – 12 динаміків, які ми бачимо у заводських комплектаціях автомобілів високого класу, покликані не для створення Hi-Fi звучання, а для донесення звук до кожного з п’яти членів його екіпажу. Ну і для додаткового приваблення покупців.

Класична автомобільна аудіосистема: “голова”, підсилювач, пара 2-хкомпонентних динаміків “у фронті” і сабвуфер “в тилу”.

Чому дорога аудіосистема звучить “ніяк”?

Можливо, тому, що вона не налаштована належним чином, під ваш смак. Можливе, через те, що систему побудовано неправильно, хоча в ній і використані дорогі компоненти. Можливо, компоненти призначені не для вашого музичного жанру. Нарешті, не завжди дорогі компоненти правильно відтворюють звук.

Насправді чимала частина аудіокомпонентів, навіть шанованих брендів, створюється в першу чергу з акцентом на надійність, а не на якість відтворення звуку. Інженерний, а не аудіофільський підхід до проектування компонентів особливо характерний для останніх років, коли аудіосистеми “змагального” рівня вийшли з моди. Адже для проектування компонентів класу Hi-Fi потрібні численні випробовування, прослуховування та участь професійних музикантів, що доступно далеко не усім виробникам.

Кількість динаміків, як і підсилювачів, на якість музики в авто впливає опосередковано. Але при розумному підході додаткові компоненти покращують звукову сцену.

Рекомендація Авто 24

Слухайте класику. Професійні музиканти, інсталятори та налаштовувачі звуку завжди радять меломанам зрощувати свою музичну культуру на прослуховуванні класичної музики. Причому, дуже бажано – саме в концертному залі, а якщо такої можливості немає, то хоча б в запису на високоякісній апаратурі. Саме класичні твори у виконанні професійних оркестрів демонструють усе можливе багатство звучання. Тільки в цьому жанрі можна зустріти інструменти, які “працюють” в повному діапазоні частот, чистий вокал та широкий динамічний діапазон.

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