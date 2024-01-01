Конкурс автомобильного дизайна выиграл индийский модельер

В этом году к участию в дизайнерском творчестве автомобилестроения приглашались участники с проектами в масштабе 1:64. Это - классический масштаб моделей бренда, вдохновленный языком дизайна Polestar.

Конкурс проводился в сотрудничестве с Hot Wheels. Поклонникам моделей хорошо известен этот бренд американской компании Mattel по выпуску литых игрушечных моделей в масштабе 1:64.

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Первый приз за проект Polestar TRX получил профессиональный дизайнер из Индии Шашанк Шекхар. Концепция с преувеличенными пропорциями и элегантными поверхностями представляет смелую интерпретацию традиционной минималистичной философии дизайна Polestar.

Победитель конкурса Polestar Design Contest 2024 года – прочный внедорожник с точной геометрией и игривыми деталями. Фото: Polestar

Его работа ляжет в основу первого автомобиля Polestar, который включат в модельный ряд игрушек Hot Wheels. Она появится на прилавке летом 2025 года.

Cyber Shaker получил свое название и вдохновение от культового дизайна Bone Shaker Hot Wheels. Фото: Polestar

Итальянец Повей Чен получил вторую награду за свой красочный Cyber Shaker – модель, которая своим привлекательным дизайном в стиле киберпанк подмигивает как прошлому, так и современности.

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Почетную третью награду получила модель Le Mans Романа Мура из Германии. Его концепт "Polestar Track Toy" впечатлил группу из четырех судей, в состав которой входили представители Polestar и Mattel.

Polestar Track Toy сочетает в себе современные технические элементы и классический стиль Ле-Мана. Фото: Polestar

Конкурс Polestar Design Contest, который проводится уже четвертый год подряд, является отличной возможностью для профессиональных дизайнеров и студентов продемонстрировать свое видение автомобильного дизайна.

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Начиная с первого раза, конкурс демонстрировал лучшие таланты со всего мира, и многие студенты продолжали работать в команде дизайнеров Polestar или в более широкой профессиональной индустрии дизайна.

Конкурс 2024 года собрал более 1200 заявок со всего мира, что сделало его одним из самых масштабных конкурсов современности.