Конкурс автомобільного дизайну виграв індійський модельєр

Цього року до участі в дизайнерській творчості автомобілебудування запрошувалися учасники з проєктами в масштабі 1:64. Це - класичний масштаб моделей бренду, натхненний мовою дизайну Polestar.

Конкурс проводився у співпраці з Hot Wheels. Шанувальникам моделей добре відомий цей бренд американської компанії Mattel з випуску литих моделей іграшкових в масштабі 1:64.

Читайте також Оголошено вартість найдешевшої версії Polestar 3

Перший приз за проект Polestar TRX отримав професійний дизайнер з Індії Шашанк Шекхар. Концепція з перебільшеними пропорціями та елегантними поверхнями представляє сміливу інтерпретацію зазвичай мінімалістичної філософії дизайну Polestar.

Переможець конкурсу Polestar Design Contest 2024 року – міцний позашляховик із точною геометрією та грайливими деталями. Фото: Polestar

Його робота ляже в основу першого автомобіля Polestar, який включать в модельний ряд іграшок Hot Wheels. Воня з’явиться на прилавку влітку 2025 року.

Cyber ​​Shaker отримав свою назву та натхнення від культового дизайну Bone Shaker Hot Wheels. Фото: Polestar

Італієць Повей Чен отримав другу нагороду за свій барвистий Cyber Shaker — модель, яка своїм привабливим дизайном у стилі кіберпанк підморгує як минулому, так і сучасності.

Читайте також Представлено оновлений Polestar 2

Почесну нагороду отримала модель Le Mans Романа Мура з Німеччини. Його концепці "Polestar Track Toy" вразила групу з чотирьох суддів, до складу якої входили представники Polestar і Mattel.

Polestar Track Toy поєднує в собі сучасні технічні елементи та класичний стиль Ле-Мана. Фото: Polestar

Конкурс Polestar Design Contest, який проводиться вже четвертий рік поспіль, є чудовою можливістю для професійних дизайнерів і студентів продемонструвати своє бачення автомобільного дизайну.

Читайте також Polestar 4 EV піде у світ з Кореї через два роки

Починаючи з першого разу, конкурс демонстрував найкращі таланти з усього світу, і багато студентів продовжували працювати в команді дизайнерів Polestar або в ширшій професійній індустрії дизайну.

Конкурс 2024 року зібрав понад 1200 заявок з усього світу, що зробило його одним із наймасштабніших конкурсів сьогодення.