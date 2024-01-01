Копию Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продают за невероятные деньги

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing является одной из самых желанных моделей среди коллекционеров. Недавно, оригинальный экземпляр был продан за 2 миллиона долларов на аукционе Mecum. Такая высокая стоимость делает авто почти недоступным для всех желающих.

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Однако, как сообщает Carscoops, энтузиасты нашли значительно более дешевое решение. Поскольку подержанный Mercedes-Benz SLK имеет такую же колесную базу, он является идеальной основой для копии. Далее мастерам остается только воссоздать внешность Gullwing благодаря панелям из стекловолокна и аутентичный салон.

Эта реплика, что сейчас продается на Bring a Trailer, выглядит почти так же как оригинал. Основой автомобиля является красный Mercedes-Benz SLK 320 2001 года выпуска с пробегом в 60 тысяч километров. Однако, кузов “донора” претерпел ряд модификаций и теперь выглядит как культовая машина 1950-х годов.

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Предыдущий владелец утверждает, что в процессе построения использовалось много оригинальных запчастей, поэтому заметить разницу с настоящим 300 SL Gullwing достаточно сложно. Единственное, что отличает копию от оригинала – стальные колесные диски и некоторые элементы интерьера. Есть также некоторые современные переключатели, спрятанные под панелью и современный ручной тормоз.

В то же время под капотом, который также открывается несколько не так, как у классической модели, сохранен 3,2-литровый V6 на 218 л.с. и шестиступенчатая коробка передач от SLK. Такое решение имеет и свои преимущества, в частности набор систем ABS и ESP.