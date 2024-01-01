Копію Mercedes-Benz 300 SL Gullwing продають за неймовірні гроші

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing є однією з найбажаніших моделей серед колекціонерів. Нещодавно, оригінальний екземпляр був проданий за 2 мільйони доларів на аукціоні Mecum. Така висока вартість робить авто майже недоступним для всіх бажаючих.

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Однак, як повідомляє Carscoops, ентузіасти знайшли значно дешевше рішення. Оскільки вживаний Mercedes-Benz SLK має таку ж колісну базу, він є ідеальною основою для копії. Далі майстрам залишається лише відтворити зовнішність Gullwing завдяки панелям зі скловолокна та автентичний салон.

Ця репліка, що наразі продається на Bring a Trailer, виглядає майже так само, як оригінал. Основою автівки є червоний Mercedes-Benz SLK 320 2001 року випуску з пробігом в 60 тисяч кілометрів. Проте, кузов “донора” зазнав ряд модифікацій й тепер виглядає як культова автівка 1950-х років.

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Попередній власник стверджує, що в процесі побудови використовувалось багато оригінальних запчастин, тому помітити різницю зі справжнім 300 SL Gullwing досить складно. Єдине, що відрізняє копію від оригіналу – сталеві колісні диски та деякі елементи інтер’єру. Є також деякі сучасні перемикачі, сховані під панеллю й сучасне ручне гальмо.

Водночас під капотом, який також відкривається дещо не так, як у класичної моделі, збережено 3,2-літровий V6 на 218 к.с. й шестиступеневу коробку передач від SLK. Таке рішення має і свої переваги, зокрема набір систем ABS та ESP.