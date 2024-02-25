Автомобиль Napier L48 "Samson" имеет статус рекордсмена - он первым преодолел отметку в 160 км/ч на Американском континенте. Его точную реконструкцию продадут 29 февраля на аукционе Bonhams|Cars. Цена колеблется в районе от 900 000 до 1 100 000 долларов США.

25 января 1905 года во Флориде, 23-летний британский механик, по имени Артур Макдональд стал мировым рекордсменом скорости преодолев барьер в 160 км/ч. Рекорд был установлен на британском автомобиле Napier L48 "Samson". Кроме рекорда скорости, ему также принадлежит звание первого в мире успешного гоночного автомобиля с шести цилиндровым двигателем.

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Этот мотор не был первым в мире, однако был революционный. Имея объем в 15 литров, этот рядный двигатель выдавал 240 л.с. при 2300 об/мин, что было достаточно впечатляющим для того времени. Он сочетался с двухступенчатой механической коробкой передач, поскольку конструктивные особенности шасси не позволяли вместить трехступенчатую трансмиссию.

Автомобиль, который продается на аукционе, не является оригинальным. Этот "Samson" является точной реконструкцией гоночного автомобиля 1904 года, построенного с использованием оригинального двигателя L48.

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Как это часто бывает со спортивными авто, после выдающейся гоночной карьеры, автомобиль был продан на металлолом. Интересно, что оригинальный шести цилиндровый двигатель побывал не в одних мастерских, прежде чем попасть в руки Боба Чемберлена, производителя австралийских тракторов Chamberlain.

Боб решил восстановить легендарное авто, отстроив его по оригинальным чертежам и схемам вокруг родного "сердца". После плодотворной работы, автомобиль в конце концов получил вторую жизнь в 1982 году.

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Показательно то, что эта реконструкция также участвовала в гонках. В 1993 году, ее новый владелец Питер Бриггс даже участвовал в Фестивале скорости в Гудвуде, что в Великобритании. Сейчас, этот автомобиль продается на аукционе Bonhams|Cars, установив еще один рекорд стоимости исторических ретро автомобилей – эксперты оценили это спортивное авто примерно в миллион долларов.