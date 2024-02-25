Автомобіль Napier L48 "Samson" має статус рекордсмена - він першим здолав позначку в 160 км/год на Американському континенті. Його точну реконструкцію продадуть 29 лютого на аукціоні Bonhams|Cars. Ціна коливається в районі від 900 000 до 1 100 000 доларів США.

25 січня 1905 року в Флориді, 23-річний британський механік, на ім'я Артур Макдональд став світовим рекордсменом швидкості подолавши бар’єр у 160 км/год. Рекорд було встановлено на британському автомобілі Napier L48 "Samson". Окрім рекорду швидкості, йому також належить звання першого у світі успішного гоночного автомобіля із шестициліндровим двигуном.

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Цей мотор не був першим у світі, проте був революційний. Маючи об’єм в 15 літрів, цей рядний двигун видавав 240 к.с. при 2300 об/хв, що було досить вражаючим для того часу. Він поєднувався з двоступеневою механічною коробкою передач, оскільки конструктивні особливості шасі не дозволяли вмістити триступеневу трансмісію.

Автомобіль, який продається на аукціоні, не є оригінальним. Цей "Samson" є точною реконструкцією гоночного автомобіля 1904 року, побудованого з використанням оригінального двигуна L48.

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Як це часто буває зі спортивними авто, після видатної гоночної кар’єри, автомобіль був проданий на металобрухт. Цікаво, що оригінальний шестициліндровий двигун побував не в одних майстернях, перш ніж потрапити до рук Боба Чемберлена, виробника австралійських тракторів Chamberlain.

Боб вирішив відновити легендарне авто, відбудувавши його за оригінальними кресленнями та схемами навколо рідного “серця”. Після плідної роботи, автомобіль врешті-решт отримав друге життя у 1982 році.

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Показово те, що ця реконструкція також брала участь в перегонах. У 1993 році, її новий власник Пітер Бріггс навіть брав участь у Фестивалі швидкості в Гудвуді, що у Великій Британії. Зараз, цей автомобіль продається на аукціоні Bonhams|Cars, встановивши ще один рекорд вартості історичних ретро-автомобілів – експерти оцінили це спортивне авто приблизно в мільйон доларів.